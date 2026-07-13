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Destinan 300.000 euros a remodelar la red de tuberías de Archidona

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La Opinión

Málaga

Archidona mejorará sus infraestructuras de saneamiento y abastecimiento con 300.000 euros. El proyecto será financiado por la Diputación de Málaga, y prevé actuaciones también en Alameda donde se sustituirá una tubería de fibrocemento.

Los ayuntamientos de la provincia han solicitado 9,5 millones de euros para actuaciones hidráulicas, un 10,5% más que los 8,6 millones invertidos el año anterior. Esta cantidad supone el 23% del total de la Concertación de 2027, tres puntos por encima del 20% mínimo obligatorio que la Diputación reserva.

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Del total de los 41,2 millones de euros de la Concertación, el 40% se destina a programas de inversión y asistencia técnica, otro 40% queda como fondos incondicionados que cada ayuntamiento gestiona según sus prioridades, y el 20% restante se reserva a los programas del ciclo integral del agua.

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