Los Dólmenes celebran su 10º aniversario como Patrimonio Mundial con seis meses de actividades

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera celebrará durante los próximos seis meses el décimo aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco, un reconocimiento que recibió el 15 de julio de 2016.

La programación especial se desarrollará durante todo el segundo semestre del año e incluirá espectáculos audiovisuales, danza, teatro, recitales de poesía, conferencias, encuentros científicos y cine.

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte pretende con estas actividades reforzar la conservación, la investigación y la difusión de uno de los enclaves megalíticos más relevantes de Europa.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha señalado que la inclusión del Sitio de los Dólmenes de Antequera en la lista de la Unesco supuso un «impulso decisivo» para su proyección internacional y permitió consolidarlo como referente patrimonial, científico y educativo.

La Peña de los Enamorados desde el Dolmen de Menga / Javier Pérez González

Un ‘videomapping’ para celebrar el aniversario

Los actos comenzarán el miércoles 15 de julio, coincidiendo con los diez años de la inscripción del Sitio en la lista de Patrimonio Mundial durante la reunión celebrada en Estambul.

La primera propuesta será el espectáculo audiovisual ‘10 años del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial’, realizado por la Fundación Alquvimia Musicae.

El montaje combinará proyecciones monumentales, música e imágenes para ofrecer un recorrido inmersivo por la historia del enclave, su relación con el paisaje y los valores que propiciaron el reconocimiento de la Unesco.

La programación continuará el jueves 16 de julio con ‘La Gloria’, una propuesta de danza y performance de la creadora Melisa Calero. La pieza mezclará flamenco, danza contemporánea y performance para explorar la vulnerabilidad como espacio de transformación y fortaleza.

Un día después, la compañía En la Luna Teatro representará ‘La máquina del tiempo’, un espectáculo de teatro musical dirigido a toda la familia. La obra propone un viaje desde la Edad del Bronce hasta el futuro mediante canciones, efectos especiales y contenidos educativos.

Teatro, poesía y una nueva guía en septiembre

Las actividades se retomarán el 12 de septiembre con la representación teatral ‘El eco del mar de Tetis’, una reinterpretación contemporánea de la leyenda de amor ligada a la Peña de los Enamorados.

El espectáculo tendrá lugar en el Recinto 1 y buscará establecer un diálogo entre patrimonio, naturaleza y creación artística.

El 17 de septiembre se presentará la nueva Guía oficial del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, una publicación que recorre cinco siglos de estudios e investigaciones sobre los monumentos megalíticos con un lenguaje accesible y abundante material gráfico.

La programación de septiembre se completará el día 24 con ‘Cantos a Menga’, un recital de poesía a cargo de Nicolás Ramos que se celebrará en el dolmen de Menga.

Un encuentro sobre el megalitismo andaluz

La vertiente científica tendrá especial protagonismo los días 1 y 2 de octubre con el encuentro ‘El megalitismo en Andalucía: investigación, conservación y difusión’.

La cita reunirá a investigadores y especialistas vinculados al ciclo de exposiciones sobre el megalitismo andaluz celebrado en el conjunto arqueológico. Durante las jornadas se presentarán los catálogos científicos de las muestras y se darán a conocer algunos de los últimos avances en esta materia.

También en otoño se celebrará un ciclo de conferencias sobre los valores históricos, arqueológicos, geológicos, paisajísticos y culturales de los tres elementos que integran el Sitio: los Dólmenes de Antequera, la Peña de los Enamorados y El Torcal.

Estas Jornadas Otoñales tendrán lugar los días 15 y 29 de octubre, así como el 12 y el 26 de noviembre.

Puertas abiertas y cine para cerrar la programación

El conjunto arqueológico se sumará al Día del Patrimonio Mundial, el 16 de noviembre, con una jornada de puertas abiertas. Como novedad, el público podrá acceder de manera excepcional a los almacenes del recinto.

La conmemoración concluirá en diciembre con un ciclo de cine dedicado al patrimonio cultural, la arqueología, la Prehistoria y los paisajes naturales.

La programación permitirá recorrer durante seis meses la historia y los valores del Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por su singular integración entre los monumentos megalíticos y el paisaje.