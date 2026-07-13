Dos empresas concurren a la segunda licitación de la Colegiata de Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ha recibido dos ofertas en la segunda licitación de las obras de restauración de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, con un presupuesto de 990.802,05 euros. Las empresas TRIA S.L. y Actúa Infraestructuras han concurrido al concurso, según confirmó el alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos, quien avanzó que la mesa de contratación ya ha realizado la adjudicación, pendiente de comunicación oficial.

Se trata del segundo intento de licitación de esta actuación, una de las inversiones en patrimonio histórico más relevantes de la provincia en lo que va de año. La primera convocatoria quedó desierta después de que las dos ofertas presentadas resultaran excluidas del proceso. Entre ellas figuraba la de TRIA S.L., descartada por no especificar que su presupuesto no incluía el IVA. El proceso acumula así varios meses de retraso en un proyecto que ha encontrado dificultades para arrancar desde su convocatoria inicial.

La Real Colegiata de Santa María la Mayor es uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico de la provincia de Málaga y una referencia del Renacimiento en Andalucía. La intervención busca garantizar la estabilidad del templo, cuyas fachadas y cubiertas presentan un deterioro derivado del paso del tiempo y de la acción de los agentes ambientales. El Ayuntamiento ha señalado que el monumento podrá seguir recibiendo visitas turísticas durante la ejecución de los trabajos.

La Real Colegiata de Santa María la Mayor / L.O.

El presupuesto de la obra roza el millón de euros

El presupuesto base de licitación asciende a 990.802,05 euros, IVA incluido. La actuación cuenta con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del programa del 2% Cultural, que aporta 743.101,54 euros, un 75% del total. El Ayuntamiento de Antequera asume el 25% restante, unos 247.700 euros. La financiación estatal procede de los recursos generados por las obras públicas del Estado, destinados a la conservación del Patrimonio Histórico Español. El plazo de ejecución previsto es de doce meses.

Los trabajos se centrarán en la fachada principal y en las cubiertas del templo. Está prevista la limpieza y restauración de la piedra, la consolidación de elementos arquitectónicos deteriorados y la reintegración de volúmenes en las zonas más dañadas. En las cubiertas se reparará la estructura existente, se aplicará impermeabilización y se retejará con teja cerámica curva similar a la actual. Además, se aplicarán tratamientos de protección para mejorar la durabilidad general del edificio.

El alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos, confirmó que la mesa de contratación se reunió la semana pasada y ya ha resuelto la adjudicación. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la empresa seleccionada para requerirle la documentación necesaria y completar así su oferta, un trámite que deberá resolverse en el plazo de diez días. El nombre de la adjudicataria no se hará público hasta que se formalice la comunicación oficial de la administración.

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El plazo de inicio de las obras está fijado por el Ministerio antes del 21 de septiembre de 2026. Antes de esa fecha, la empresa adjudicataria deberá presentar en agosto la documentación pendiente y formalizar el contrato para poder arrancar los trabajos en la fachada y las cubiertas de uno de los templos renacentistas más destacados de la provincia de Málaga.