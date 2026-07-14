Incendio
Estabilizado el incendio forestal en Alhaurín El Grande
El Plan Infoca moviliza un helicóptero pesado, uno ligero y 43 efectivos por tierra para sofocar el fuego iniciado en el paraje Río Fahala
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El incendio forestal declarado en la tarde del martes en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande ya se encuentra en fase de estabilización.
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja en la extinción del fuego que, según ha declarado en su cuenta de X, se inició sobre las 15.15 horas en el paraje Río Fahala del citado municipio malagueño. A las 17.15 se ha conseguido estabilizar el fuego, según afirmaron por esta misma vía.
Hasta el lugar del incendio se han desplazado un helicóptero pesado, uno ligero, un camión autobomba y 43 efectivos por tierra.
No se han registrado por el momento daños personales ni materiales.
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