La Guardia Civil detiene al presunto autor de un grave atropello con fuga en Cuevas de San Marcos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un atropello con fuga en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos en el que la víctima sufrió lesiones muy graves. La Comandancia de Málaga ha informado este martes de que los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en el término municipal de este pueblo comarca Nororiental, donde un peatón resultó gravemente herido y trasladado al Hospital Regional de la capital tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar del accidente.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Málaga, unidad especializada en delitos contra la seguridad vial, con el apoyo de la Policía Local del municipio. Las distintas gestiones de los investigadores permitieron localizar un vehículo en cuyos bajos había restos de sangre que fueron analizados por el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde se confirmó que pertenecían a la víctima.

Penas de prisión

El siguiente paso fue confirmar la identidad de la persona que iba al volante en el momento del accidente, tratándose de un varón que fue detenido como presunto autor de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de abandono del lugar del accidente, este último recogido en el artículo 382 bis.1 del Código Penal y que contempla unas penas de entre seis meses a cuatro años de prisión y prohibición de derecho de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS, una aplicación de alertas que permite comunicarse de manera "precisa, gratuita y rápida" con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras presenciar un delito grave.