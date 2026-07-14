Cultura
Alhaurín de la Torre culmina las obras del teatro municipal con 735 butacas y una inversión de 10 millones
El Ayuntamiento prevé inaugurar este otoño el equipamiento cultural, que contará con un escenario modulable de 300 metros cuadrados, foso orquestal y una gran plaza de acceso
El nuevo Teatro de Alhaurín de la Torre se encuentra prácticamente terminado y podría acoger sus primeros espectáculos el próximo otoño. Las empresas adjudicatarias de las obras, Sardalla Española y Herysan 2007, trabajan ya en los últimos detalles del interior del edificio y de la plaza situada en la entrada del recinto.
El alcalde del Alhaurín, Joaquín Villanova (PP), ha visitado las instalaciones y ha destacado el resultado de unas obras que se han prolongado durante cuatro años. El regidor ha señalado que el equipamiento tendrá un carácter 'metropolitano' y estará preparado para recibir espectáculos de primer nivel de música, danza y artes escénicas.
El Teatro de Alhaurín de la Torre tendrá capacidad para 735 espectadores
El proyecto ha supuesto una inversión municipal de unos 10 millones de euros y permitirá dotar a Alhaurín de la Torre de un teatro con capacidad para 735 personas.
El regidor alhaurino se ha sentido "impresionado" por el resultado final y ha asegurado que se convertirá en el "segundo mejor teatro" de la provincia de Málaga. Según el alcalde, el espacio permitirá ampliar una oferta cultural que ya era destacada, pero que carecía hasta ahora de un recinto con estas dimensiones y características técnicas.
"Nos tenemos que sentir superorgullosos de nuestra oferta cultural, que ya era muy potente y lo va a ser todavía más porque no teníamos equipamientos con esta capacidad y esta calidad", ha señalado.
Una gran plaza de acceso de más de 2.300 metros cuadrados
La actuación también ha incluido la construcción de una plaza de acceso de más de 2.300 metros cuadrados desde la avenida Presidente Adolfo Suárez. Este espacio funcionará como zona de bienvenida y antesala del edificio antes de las representaciones.
El teatro se levanta sobre una parcela de 7.757 metros cuadrados, situada detrás de la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga. Ambos equipamientos conformarán una gran manzana cultural destinada a reforzar la programación artística y cultural del municipio.
Un escenario modulable preparado para musicales, ópera y danza
La sala principal se ha diseñado como un auditorio con graderío inclinado y anfiteatro, una configuración que pretende mejorar la visibilidad y la acústica desde las distintas zonas del recinto.
El escenario cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y es completamente modulable. Además, incorpora trampillas que permiten adaptar el suelo a las necesidades técnicas de cada montaje.
A los pies del escenario se ha construido un foso orquestal pensado para musicales en directo, óperas y otros espectáculos que requieran acompañamiento musical. Este espacio puede cubrirse mediante una plataforma móvil para instalar más butacas cuando no sea necesario utilizarlo.
La caja escénica dispone igualmente de la altura necesaria para recibir producciones de diferentes formatos. El Ayuntamiento pretende que esta versatilidad permita programar desde conciertos y obras teatrales hasta espectáculos de danza, ópera y grandes montajes escénicos.
La inauguración del teatro se prevé para después del verano
Las empresas adjudicatarias ultiman los acabados del interior y del entorno exterior del edificio. La previsión es que la inauguración pueda celebrarse después del verano, aunque todavía no se ha anunciado una fecha concreta ni la programación con la que abrirá sus puertas.
"Tendremos el teatro que se merece Alhaurín", ha afirmado Villanova, quien ha agradecido el trabajo desarrollado por la constructora y por los técnicos municipales durante los cuatro años de ejecución del proyecto.
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