La ONCE reparte 700.000 euros en la Peña Bética de Alameda

La suerte ha caído de lleno en Alameda. El sorteo de la ONCE de este lunes, 13 de julio, ha dejado 700.000 euros en la Peña Bética del pueblo, donde la vendedora Lilian Costa distribuyó 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El número ganador del Cupón Diario fue el 23.785, con la serie 018.

El premio ha llegado a este municipio de la comarca de Antequera dentro de un sorteo que repartió 2.075.000 euros entre cuatro provincias andaluzas. La provincia de Málaga recibió 770.000 euros: los 700.000 de Alameda y otros 70.000 euros vendidos en Málaga capital.

Lilian Costa trabaja como vendedora de la ONCE desde noviembre de 2025. Brasileña de origen y residente en España desde hace 30 años, recibió la noticia durante una jornada de descanso y con la satisfacción de haber llevado la suerte a varias familias del municipio. "No me lo esperaba. Aunque el Cuponazo tengo que darlo, que todavía me quedan muchos premios por dar. Este es el primero de los primeros", aseguró la vendedora.

Veinte cupones premiados en la Peña Bética

Costa vendió los 20 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en la Peña Bética de Alameda, un establecimiento en el que es conocida por numerosos vecinos. La vendedora considera que su incorporación a la ONCE ha supuesto un punto de inflexión personal y profesional. Antes se dedicaba a la ayuda a domicilio y ahora destaca el contacto diario con los clientes como uno de los principales atractivos de su trabajo.

"Para mí ha sido una superación cada día, me animan a superarme", explicó. "Salir a la calle todos los días es lo que más me gusta de mi trabajo, ver la ilusión de la gente y hablar con las personas mayores que te compran un cupón por charlar".

"Soy una habladora nata y me encanta mi trabajo", añadió Costa, que celebró especialmente que los cupones premiados estén repartidos entre distintos vecinos: "Me alegro mucho porque ha tocado a varias familias".

Otros 70.000 euros en Málaga capital

El sorteo también dejó dos cupones premiados con 35.000 euros en Málaga capital. Fueron vendidos por José Antonio Jiménez y Alejandro Ardila, ambos en la calle La Unión.

Más premios

La mayor cantidad del sorteo del lunes se repartió en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, donde se distribuyeron 1.165.000 euros. Allí se vendió la serie premiada con 500.000 euros y otros 19 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. Otros 70.000 euros llegaron respectivamente a Cádiz y La Palma del Condado, en Huelva. En total, el sorteo repartió 2.075.000 euros en Andalucía. El cupón del 13 de julio estuvo dedicado al desembarco pirata de Premià de Mar, en Barcelona.

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Premios recientes en la comarca de Antequera

No es la primera vez que un premio de la ONCE llega recientemente a la comarca antequerana. En octubre de 2025, dos cupones dejaron 70.000 euros en Alameda, vendidos por Luis Mariano Sampedro. En Antequera ciudad, el Cuponazo de diciembre de 2025 repartió 6,36 millones de euros: un cupón premiado con seis millones y otros nueve con 40.000 euros. La suerte regresó a Antequera en enero de 2026, cuando seis cupones premiados con 35.000 euros dejaron otros 210.000 euros en la zona de Parquesol.