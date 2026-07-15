Detenidos tres hombres en Alhaurín de la Torre por el robo de cable de cobre del tendido telefónico

La Policía Local de Alhaurín de la Torre ha detenido a tres hombres, de entre 25 y 28 años y vecinos de la provincia de Córdoba, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio por la sustracción de cableado del tendido telefónico.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de julio, alrededor de las 04.15 horas, cuando una patrulla del turno de noche se desplazó hasta el cruce de la calle Las Eras con la calle Los Rocieros tras recibir un aviso sobre un posible robo de cable.

Un agente de la Policía Local fuera de servicio alertó de la presencia de tres hombres que coincidían con la descripción de los sospechosos, al día siguiente del robo, en un bar. / L.O.

Dos sospechosos huyeron al detectar a la Policía Local

Al llegar a la zona, los agentes sorprendieron a dos individuos junto al tendido telefónico. Uno de ellos se encontraba encaramado a uno de los postes. Ambos emprendieron la huida a pie al advertir la presencia policial y no pudieron ser interceptados en ese momento.

En las inmediaciones, los policías localizaron una furgoneta presuntamente utilizada para desplazarse hasta el lugar, además de una escalera de aluminio de doble tramo y unas tenazas de corte.

Rollos de cable preparados para su transporte

Durante la inspección de la zona, los agentes encontraron varios rollos y tramos de cable de cobre previamente cortados y agrupados en la vía pública, aparentemente preparados para ser cargados y transportados.

El cableado fue localizado tanto en el lugar donde se produjo la intervención como en distintas calles próximas, según la información facilitada por la Policía Local de Alhaurín de la Torre.

Localizados horas después en un establecimiento hostelero

Horas más tarde, durante el relevo del turno de mañana, un agente que se encontraba fuera de servicio observó en el interior de un establecimiento hostelero de la localidad a varias personas cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las de los sospechosos que habían huido durante la madrugada.

Una dotación policial se desplazó hasta el establecimiento y localizó a tres hombres. Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes los relacionaron con los hechos ocurridos horas antes junto al tendido telefónico.

Intervenidas las llaves de la furgoneta

Durante el registro superficial de los sospechosos, los policías encontraron las llaves del vehículo localizado en las inmediaciones del lugar del robo. Los tres hombres fueron detenidos e informados de sus derechos conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según la Policía Local, a los arrestados les constan numerosos antecedentes por robos con fuerza y hechos similares cometidos en otros municipios.

Aparecen más tramos de cable cortados en Alhaurín de la Torre

Mientras se instruían las diligencias, vecinos de otra zona del municipio avisaron de la presencia de más tramos de cable cortados y preparados para su traslado. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron la existencia del material.

La furgoneta y los efectos intervenidos —la escalera, las tenazas de corte y el cableado— han quedado a disposición de la autoridad judicial. La Policía Local continúa con la instrucción del atestado para esclarecer completamente los hechos.