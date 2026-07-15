Inmobiliaria
Una empresa rifa con boletos de 10 euros dos viviendas en Cuevas del Becerro de 180.000 euros
La empresa Arkipromo emitirá 200.000 boletos de 10 euros cada uno para la rifa de las dos viviendas de más de 100 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos baños
EFE
Una empresa rifa en Cuevas del Becerro dos viviendas valoradas en más de 180.000 euros cada una, para lo que emitirá 200.000 boletos de 10 euros cada uno [enlace a la web de la rifa].
Los premios son dos viviendas unifamiliares de obra nueva con más de 100 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños, cocina comedor equipada y patio exterior con lavadero, ha explicado en la presentación el gerente de la empresa Arkipromo, Antonio Gil.
Venta de los boletos
El portavoz de la rifa, Jesús Ortega, ha contado que se emitirán un total de 200.000 boletos, de participación únicos, numerados del 0 al 199.000, y que podrán ser comprados exclusivamente de forma 'online' desde el 15 de julio hasta el mediodía del 1 de octubre.
El sorteo se celebrará el 2 de octubre ante notario en Málaga y será retransmitido de forma telemática para que sea transparente.
Requisitos para participar
Los requisitos para poder participar en la rifa son que el comprador resida en España, tenga más de 18 años y realice un máximo de diez boletos por compra.
El alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas, ha resaltado que las viviendas están construidas con material de primera calidad y que se encuentran bien comunicadas con Málaga, la Costa del Sol y el Caminito del Rey.
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