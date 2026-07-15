La Junta pone en marcha un nuevo subcentro del Infoca con 16 bomberos forestales y una autobomba en Tolox

Tolox cuenta con un nuevo subcentro de defensa forestal de EMA Infoca desde el que comenzarán su jornada los efectivos asignados a esta zona de la provincia de Málaga. La instalación funcionará como base operativa para dos grupos de especialistas, formados por siete bomberos forestales cada uno, y una autobomba forestal pesada con otros dos profesionales.

La nueva infraestructura ocupa una antigua casa forestal cedida por el Ayuntamiento de Tolox y rehabilitada por la Junta de Andalucía mediante una inversión superior a los 477.000 euros, con financiación procedente de fondos Feader.

El subcentro del Infoca en Tolox está dotado con dos retenes de siete bomberos y una autobomba con otros dos bomberos. / L.O.

Una base estratégica para proteger la Sierra de las Nieves

El subcentro se encuentra en una localización considerada estratégica para reforzar la prevención y la respuesta ante incendios forestales en el Parque Nacional Sierra de las Nieves.

La instalación también prestará cobertura a distintos municipios de la Costa del Sol occidental, especialmente en las zonas donde las urbanizaciones y viviendas se encuentran próximas a terrenos forestales.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este miércoles el nuevo equipamiento junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías. Durante el recorrido, ha señalado que el subcentro se integra en el dispositivo desplegado alrededor del parque nacional para mejorar su defensa frente al fuego.

Tolox / L.O.

Dos grupos de especialistas y una autobomba pesada

El nuevo subcentro acogerá a 14 especialistas distribuidos en dos grupos, además de los dos bomberos forestales asignados a una autobomba pesada. En total, hasta 16 profesionales tendrán este emplazamiento como base operativa.

La nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incendios en el entorno de Tolox, la Sierra de las Nieves y la zona occidental de la provincia.

Refuerzo para la Costa del Sol occidental

La apertura del subcentro también reforzará la protección de las áreas de interfaz urbano-forestal de la Costa del Sol occidental, donde conviven masas forestales, viviendas y urbanizaciones.

Estas zonas experimentan además un importante incremento de población durante los meses de verano, cuando también se concentra el periodo de mayor riesgo de incendios forestales.

El nuevo punto operativo de Tolox se suma a la base de EMA Infoca Sierra de las Nieves, situada entre Istán y Marbella, y al Puesto de Mando Avanzado de Benahavís, instalado en la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía.

El Infoca suma 54 actuaciones en Málaga desde junio

Desde el comienzo de la temporada de alto riesgo, activada el pasado 1 de junio, los bomberos forestales han realizado 54 actuaciones por incendios en la provincia de Málaga. La superficie total afectada asciende a 315,62 hectáreas.

Del total de intervenciones, 32 se han producido en terrenos forestales: 19 fueron conatos y 13 alcanzaron la consideración de incendio, con una superficie afectada de 287,29 hectáreas.

La mayor parte de los incendios forestales contabilizados este año se ha concentrado desde junio. El municipio más afectado ha sido Benahavís, donde el incendio declarado el 9 de julio calcinó unas 230 hectáreas.

Más de 570 efectivos en la provincia de Málaga

El dispositivo provincial de EMA Infoca está formado por 577 efectivos, incluido el personal externo. Cuenta con un Centro Operativo Provincial, dos Centros de Defensa Forestal situados en Colmenar y Ronda, una base Brica y un aeródromo en Cártama.

A estos recursos se suman 19 puntos de vigilancia, 146 puntos de toma de agua, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y 13 vehículos de transporte.

En el conjunto de Andalucía, la campaña de 2026 dispone de un presupuesto de 271,6 millones de euros, 4.700 profesionales y 43 medios aéreos. El periodo de peligro alto permanecerá activo, al menos, hasta el próximo 15 de octubre.

El 112, teléfono de aviso ante humo o fuego

La Junta de Andalucía ha pedido a la población que extreme las precauciones durante los meses de mayor riesgo y ha recordado que, ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

También se recomienda no acercarse a la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los cuerpos de seguridad.