Una oleada de robos en viviendas y comercios en Cártama y Pizarra termina destapando un punto de venta de drogas

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por su presunta vinculación con 25 robos perpetrados en los últimos meses en varias localidades del Valle del Guadalhorce. Un incremento de denuncias por asaltos en viviendas y comercios de las localidades de Pizarra y Cártama fue el punto de partida de la investigación, que pronto puso el foco un conocido delincuente de la zona que acababa de salir de prisión tras cumplir una condena por la comisión de hechos similares.

La Comandancia de Málaga ha informado este miércoles de que este individuo usaba el mismo modus operandi: "Accedía a los inmuebles a través del escalo o usando elementos de corte, siendo sus objetivos principales la sustracción de herramientas y maquinaria profesional y placas solares de alto valor". Las pesquisas permitieron vincular al sospechoso con al menos 15 robos, pero los investigadores fueron más allá para conocer el destino de los efectos sustraídos.

Los seguimientos permitieron ubicar una vivienda de Pizarra que el supuesto autor de los robos frecuentaba. Tras varias semanas de trabajo policial, los agentes concluyeron que esa casa podría ser utilizada como punto de venta de distribución de drogas y que los efectos sustraídos podrían ser intercambiados por dosis. A su vez, los responsables del punto de venta al menudeo vendían los objetos robados a terceras personas.

Objetos robados y drogas

La investigación culminó con el registro del inmueble a principios de junio. Los agentes hallaron decenas de objetos sustraídos como electrodomésticos, herramientas profesionales, placas solares, bicicletas de alta gama, dispositivos electrónicos, mobiliario doméstico o patinetes eléctricos, por lo que los dos moradores fueron detenidos. De igual manera, se confirmó que la vivienda era usada como punto de venta de droga, ya localizaron 100 dosis preparadas para su venta de cocaína y heroína, 800 gramos en bruto de cocaína, otros 100 de heroína, sustancias de corte, básculas, 8.000 euros en metálico y tres vehículos de alta gama.

La operación suma cuatro detenidos por su supuesta participación en los robos y otros dos por la receptación de los efectos robados y por tráfico de drogas. De momento se han esclarecido 25 robos cometidos en Pizarra y Cártama, aunque la investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas. Los efectos sustraídos están siendo devueltos a sus legítimos propietarios. Los detenidos han sido puestos a disposición del titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 13 de Málaga, quien decretó el ingreso en prisión para cuatro de ellos.