Antequera suma una macroplataforma de frío en el Puerto Seco

Dunas Capital Real Estate firmó este miércoles 8 de julio un acuerdo de financiación de 31 millones de euros con la gestora Cheyne Capital para desarrollar una nueva plataforma logística de última generación en el Puerto Seco de Antequera, según confirmó la propia compañía en un comunicado oficial. La instalación estará alquilada en su totalidad a Ontime y la operación se presenta como una de las principales inversiones en el mercado logístico andaluz de los últimos años.

Superficie, tecnología y sostenibilidad del proyecto

Las instalaciones se construirán en una parcela de 63.000 metros cuadrados dentro del Puerto Seco de Antequera y tendrán una superficie bruta de 36.000 metros cuadrados. Incorporarán tecnología de almacenamiento en frío tritemperatura, con más de 20.000 metros cuadrados equipados para temperatura controlada, tanto positiva como negativa, lo que la convertirá en una de las plataformas logísticas de cadena de frío más avanzadas de España.

El proyecto se ha diseñado siguiendo criterios de construcción sostenible, con una infraestructura energéticamente eficiente y sistemas de generación de energía verde orientados específicamente a alimentar los equipos de refrigeración.

«Dado su tamaño y sus características tecnológicas, este proyecto consolida nuestra posición de liderazgo en el mercado del desarrollo inmobiliario logístico de la cadena de frío», declaró el consejero delegado de Dunas Capital Real Estate, Miguel López Puche.

El futuro Puerto Seco de Antequera / L.O.

El Puerto Seco de Antequera, gestionado por el grupo francés Groupe IDEC, ocupa más de 330 hectáreas y forma parte de la Red Logística de Andalucía, con conexiones directas a los corredores ferroviarios del Mediterráneo y del Atlántico y a las principales redes de carreteras, puertos marítimos y aeropuertos de la región.

La financiación contó con el asesoramiento de Dunas Capital Debt, unidad del grupo especializada en financiación alternativa, que actúa como puente entre promotores e inversores institucionales en operaciones de deuda inmobiliaria de gran complejidad. Su consejero delegado, José María Sagardoy, señaló que el proyecto de Antequera "representa un caso de éxito" que refuerza la trayectoria de esta división como socio estratégico para operaciones de gran complejidad.

Por parte de Cheyne Capital, su director para la Península Ibérica, Javier Quintela, subrayó que el Puerto Seco de Antequera "representa exactamente el tipo de infraestructura logística" en la que la gestora quiere participar, por su ubicación estratégica y por estar gestionado por un operador con experiencia como Ontime.

El grupo Dunas Capital consolida su cartera logística en España

Con esta operación, Dunas Capital Real Estate gestiona ya más de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo neto industrial en España y una cartera de activos logísticos operativos que supera los 255.000 metros cuadrados, con presencia en Noblejas (Toledo), Chiloeches (Guadalajara), Loriguilla (Valencia), Castellbisbal (Barcelona) y Antequera. El comunicado destaca que el almacén de Antequera refuerza el compromiso de la compañía con el mercado andaluz.

La operación se suma a otra similar cerrada por la firma en mayo en Chiloeches, donde refinanció con Invesco Real Estate una plataforma de 50.000 metros cuadrados por 56 millones de euros, con certificación BREEAM® España Excellent.

Por el momento no se han confirmado la fecha de inicio de las obras, el plazo previsto de construcción, el número de empleos que generará el proyecto ni la duración del contrato de arrendamiento con Ontime.