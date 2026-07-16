Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador

El estudio de arquitectura malagueño Arkipromo va a sortear dos viviendas situadas en la localidad de Cuevas del Becerro a través de la compra de papeletas a diez euros en lo que constituye la primera gran rifa de estas características que se celebra en España. Las viviendas, de obra nueva, están valoradas en más de 180.000 euros cada una. Cada ganador recibirá además un cheque regalo de 20.000 euros para amueblar su nuevo hogar. La rifa, que dispone de todas las autorizaciones de las autoridades competentes tiene las siguientes características, según la información ofrecida por sus organizadores. La venta de los boletos se realiza a través de la web Tucasapordiezeuros,

¿Cómo son las viviendas y quiénes son los promotores del sorteo?

Los premios son dos viviendas unifamiliares de obra nueva construidas por la constructora Grupo La Cueveña completamente terminadas y listas para entrar a vivir, de más de 100 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, climatización por conductos, patio privado y acabados de alta calidad. El sorteo dispone de todas las autorizaciones de las autoridades competentes, según han destacado esta semana sus organizadores (Arkipromo y La Cueveña), acommpañado del alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas.

Arkipromo es estudio de arquitectura especializado en viviendas unifamiliares que ofrece proyectos personalizados, asesoramiento y ejecución integral incorporando materiales y sistemas de alta calidad. Cuenta con el respaldo de Grupo La Cueveña, una constructora cuya trayectoria comenzó en 1993.

¿Cuántos boletos tiene la rifa y cómo se adquieren?

Hay un total de 200.000 boletos numerados entre el 000000 y el 199999. Habrá dos ganadores distintos, uno para cada vivienda. Cada boleto de 10 euros da la posibilidad de resultar agraciado en alguna de las dos extracciones notariales independientes. No hay límite de boletos por persona. Se pueden adquirir a través de la web Tucasapordiezeuros las participaciones que se estimen convenientes para aumentar las posibilidades.

Los compradores de los boletos no recibirán un billete físico, sino que el realizar la compra digital de tus participaciones, recibirás en la dirección de correo electrónico que hayan indicado el boleto online oficial con su número correspondiente, el cual sirve como justificante legal digital.

Antonio Gil (Arkipromo), Pedro Nieblas (alcalde de Cuevas de Becerro) y Diego Gil (Grupo La Cueveña) / L.O.

¿Se pueden visitar las viviendas en Cuevas del Becerro?

Las viviendas se pueden visualizar y visitar por fuera sin ninguna restricción en su ubicación en Cuevas del Becerro. Sin embargo, por motivos de seguridad y de conservación del inmueble, no se realizarán citas para la visita de su interior antes de la rifa.

¿Cuándo se celebra la rifa y qué pasa si nadie tiene el número premiado?

La rifa se celebrará de manera pública y ante notario el día 2 de octubre de 2026 a las 11.00 horas, bajo el control de la notaria Amelia Marín García en Málaga. Por cuestiones de aforo y organización del despacho notarial, el acto físico estará restringido. No obstante, se garantiza su carácter público mediante su retransmisión. En la página web de Tucasapordiezeuros se facilitará días antes de la rifa el enlace directo del visionado para que puedas seguir la rifa y extracciones en tiempo real.

Una de las viviendas que se sortean en Cuevas del Becerro (Málaga) a diez euros la papeleta. / L. O.

La organización apunta que la rifa se celebrará con total normalidad al margen del número de billetes que se hayan venido. "Si un número extraído por la notaria corresponde a un boleto que no ha sido vendido, ese premio en particular quedará desierto de forma definitiva, sin que se realice una nueva extracción ni exista compensación", explican.

¿Qué ocurre si el ganador no aparece o no cumple los requisitos? "No se extraerán números suplentes el día de la rifa. Si el ganador no comparece dentro del plazo legal de seis meses o no cumple los requisitos de adjudicación, el premio de esa vivienda queda desierto de manera definitiva", añade.

Los resultados de la rifa se publicarán en esta web. El ganador deberá personarse para la adjudicación notarial del premio. El plazo improrrogable para reclamar e iniciar los trámites es de seis meses a contar desde la rifa; el premio caduca de forma definitiva el día 2 de abril de 2027.

¿Qué impuestos o gastos específicos paga el ganador de cada vivienda?

El premio tiene la consideración fiscal de ganancia patrimonial no derivada de transmisión de elementos en el IRPF del ganador. Arkipromo asume y abona directamente a Hacienda el preceptivo ingreso a cuenta que marca la ley (19% sobre el valor del premio incrementado en un 20%).

El ganador deberá declarar este incremento patrimonial en su declaración de la renta anual y abonar a la Hacienda Pública la diferencia tributaria que resulte en función de su tramo impositivo individual y situación fiscal personal.

¿Hay alguna restricción para participar en la rifa?

Se prohíbe estrictamente la adquisición de boletos a menores de 18 años, así como a aquellas personas que tengan prohibido el acceso a las actividades de juego.

Asimismo, los participantes son responsables de verificar que cumplen con el requisito de residencia para adquirir boletos y de asegurarse de que cumplen todos los requisitos legales necesarios para, en su caso, resultar adjudicatarios de bienes inmuebles.