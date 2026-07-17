Urbanismo
Alhaurín ampliará las plazas de la Concepción y San José con 2.000 m2
La modificación del PGOU permitirá crear nuevos espacios peatonales, mejorar la conexión entre calles y revitalizar el centro histórico
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que permitirá ampliar las plazas de la Concepción y de San José, dos espacios clave del centro histórico. La decisión pone fin a una tramitación iniciada en 2020, durante la que se han incorporado los informes y requerimientos técnicos de las administraciones competentes.
El proyecto permitirá ganar más de 2.000 m2 de superficie peatonal entre ambas plazas.
Un nuevo espacio abierto junto al Parque Municipal
En la plaza de la Concepción, la ampliación se ejecutará por el lado norte para crear un nuevo espacio abierto con vistas al Parque Municipal. La actuación reforzará el entorno de la iglesia de San Sebastián y facilitará proyectos culturales, turísticos y de movilidad, como un aparcamiento subterráneo.
En la plaza de San José se habilitará una nueva conexión peatonal entre las calles Juan Carlos I y Ermita, lo que mejorará la movilidad y ampliará una zona de especial valor histórico. El alcalde, Joaquín Villanova, ha considerado la aprobación un paso decisivo para hacer el casco antiguo más accesible, atractivo y orientado al peatón.
Recuperar espacios de convivencia
El acuerdo continuará ahora su tramitación mediante su publicación e inscripción en el registro correspondiente antes de su entrada en vigor. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP y la abstención de PSOE, Vox y Con Andalucía. El objetivo es recuperar espacios de convivencia y revitalizar todo el casco antiguo.
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