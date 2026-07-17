La Sierra de las Nieves recibe 1,39 millones para contratar a 60 jóvenes

La Sierra de las Nieves recibe 1,39 millones de euros para formar y contratar durante un año a 60 jóvenes desempleados de la comarca. La inversión financiará cuatro proyectos de empleo y formación en Monda, Casarabonela, Tolox y El Burgo, con especialidades vinculadas a oficios con demanda en el mercado laboral local, como albañilería, jardinería, fontanería y climatización.

La iniciativa busca responder a dos problemas que afectan de forma directa al territorio: el desempleo y la pérdida de población. La comarca cuenta con 24.068 habitantes, apenas el 1,34% del total provincial, y registra actualmente 1.425 personas en paro. En este contexto, los programas pretenden mejorar las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo y, al mismo tiempo, favorecer que los jóvenes encuentren oportunidades profesionales sin tener que abandonar sus municipios.

Empleo remunerado y formación

Los 60 participantes, todos menores de 30 años, serán contratados durante doce meses y percibirán el salario mínimo interprofesional mientras reciben formación teórica y práctica. El modelo combina empleo remunerado y aprendizaje, de modo que el alumnado pueda obtener experiencia real y adquirir competencias en sectores con necesidades de personal.

Aunque las acciones se desarrollarán en cuatro municipios, han estado abiertas a jóvenes de cualquiera de las localidades integradas en la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves. La selección de las especialidades responde a la necesidad de cubrir perfiles profesionales ligados al mantenimiento de infraestructuras, zonas verdes, instalaciones de agua y sistemas de climatización, ámbitos con actividad tanto en el sector público como en empresas privadas.

La Consejería de Empleo aporta 1.389.308,09 euros para sostener los cuatro proyectos, que serán coordinados por la Mancomunidad con la colaboración de los ayuntamientos. La entidad supramunicipal acumula más de tres décadas de experiencia en programas de formación laboral y confía en que esta nueva convocatoria permita mejorar la empleabilidad de los participantes y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

Frenar la pérdida de población

La inversión en la Sierra de las Nieves forma parte de una convocatoria provincial dotada con 17,8 millones de euros. En el conjunto de Málaga se financiarán 52 proyectos destinados a 780 alumnos. En el caso de la comarca, el objetivo inmediato será que la formación no quede únicamente en una acreditación, sino que sirva para conectar a los participantes con vacantes reales y reforzar el tejido económico de los municipios del interior. El programa también pretende reforzar el arraigo juvenil en una zona rural donde la falta de oportunidades laborales obliga a muchos vecinos a buscar empleo fuera de la comarca y frena el relevo generacional.