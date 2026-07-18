Seguridad
Alhaurín de la Torre convoca 13 plazas para la Policía Local
Nueve puestos se cubrirán por turno libre, dos por movilidad y otros dos estarán reservados para militares profesionales de tropa y marinería
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) las bases para convocar 13 nuevas plazas de agente de la Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2026.
Del total de puestos, nueve se cubrirán mediante oposición por turno libre, mientras que otros dos se adjudicarán por movilidad sin ascenso a través de un concurso de méritos.
La convocatoria reserva además dos plazas para militares profesionales de tropa y marinería, que deberán superar también un proceso de oposición, de acuerdo con la Ley de Policías Locales de Andalucía. En caso de quedar vacantes, estas plazas se incorporarán al turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles y comenzará a contar una vez que el anuncio de la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este nuevo proceso se suma al desarrollado durante los últimos meses para cubrir otras nueve plazas de Policía Local. Los aspirantes seleccionados tomaron posesión como funcionarios en prácticas el pasado mes de junio.
En aquel procedimiento se incorporaron ocho agentes por turno libre y uno mediante movilidad, por lo que ambos procesos permitirán reforzar la plantilla policial del municipio.
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