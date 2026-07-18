Urbanismo
Alhaurín de la Torre licita un aparcamiento en Isaac Peral
El proyecto contempla la creación de 133 plazas con una inversión de 7,2 millones que obligará a cortar el tráfico durante las obras
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación el proyecto para transformar la avenida Isaac Peral con la construcción de un aparcamiento subterráneo de 133 plazas y la peatonalización de esta histórica vía del casco urbano.
La previsión municipal es adjudicar las obras durante este verano, después de que el pleno aprobara en junio la financiación, el proyecto y el expediente de contratación.
La actuación cuenta con un presupuesto base de 7.242.847,98 euros y se integra en el Plan de Actuación Integrado para la recuperación del casco histórico, un programa que recibirá cerca de nueve millones de euros procedentes de fondos FEDER.
El futuro aparcamiento dispondrá de dos plantas subterráneas, una superficie total de 3.985 metros cuadrados y 133 plazas. Cinco de ellas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Las instalaciones incluirán además ascensor, aseos, oficina de control y sistemas de protección contra incendios.
Más espacio para peatones y zonas verdes
La reurbanización afectará al tramo comprendido entre las calles Real y Tejar y la rotonda del Donante. El proyecto permitirá ganar 2.711 metros cuadrados para uso peatonal, además de incorporar más de 80 árboles y nuevas zonas ajardinadas.
El alcalde, Joaquín Villanova, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene también conversaciones con propietarios de la zona para habilitar nuevos espacios de estacionamiento mediante fórmulas de colaboración público-privada.
La ejecución de las obras obligará a cortar temporalmente la circulación en la avenida y a poner en marcha un plan provisional de tráfico. El Consistorio anunciará los desvíos y las alternativas de movilidad mediante una campaña informativa antes del inicio de los trabajos.
- Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
- La Virgen del Carmen de Huelin adelanta su procesión del domingo por la final del Mundial: será por la mañana y con el mismo recorrido
- Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- La Fiscalía abre diligencias por los movimientos de tierras en la parcela donde iba a ir la Nueva Rosaleda, en el Puerto de la Torre
- Fiestas de la Virgen del Carmen en la provincia de Málaga 2026: horarios y procesiones marineras del 16 de julio
- Ya no queda Málaga para los malagueños': oleada de críticas por el Carrefour que sustituirá a la Tetería San Agustín
- Al aire libre, en el cine o una discoteca: Málaga habilita espacios para ver a España en la final del Mundial