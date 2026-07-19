Antequera celebra diez años de patrimonio

Las calles del casco histórico de Antequera se apagan esta noche de luces de colores por última vez. El Andalucía Antequera Light Fest 2026 llega a su fin este domingo 19 de julio con el concierto tributo a The Beatles en el Paseo Real, el broche final a cinco jornadas que han llenado la ciudad de proyecciones, música en directo y food trucks, en la edición que ha coincidido con el décimo aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial.

El festival ha combinado dos propuestas paralelas: las intervenciones lumínicas del casco histórico, concentradas en las noches del 17 y 18 de julio, y el Family Days Festival del Paseo Real, con acceso gratuito, que se ha extendido del 15 al 19 de julio.

Un recorrido pensado para revivir la historia de la ciudad

Durante los días de celebración, los miles de visitantes que se han adentrado por las calles de la ciudad estos días han podido observar un verdadero espectáculo desde la Real Colegiata de Santa María la Mayor, descendiendo por la Cuesta de San Judas, el Coso Viejo, la Plaza de San Sebastián, el patio del Ayuntamiento hasta terminar en la Plaza de San Luis. Las seis intervenciones han funcionado en horario de 22.30 a 02.00 horas durante las dos noches centrales.

La novedad de esta edición ha sido Luminare, un espectáculo de videomapping que, por primera vez, se ha trasladado al interior de la Colegiata. La fachada ha permanecido iluminada, pero el grueso de la propuesta se ha desplegado dentro del templo, con proyecciones sobre el altar mayor, las columnas, los arcos y el techo, en clave de patrimonio universal e historia de la humanidad.

En la Cuesta de San Judas, la instalación Rain of Light ha convertido los árboles en esculturas de luz mediante gotas azules, una alegoría al papel del agua en el asentamiento histórico de la ciudad. El Coso Viejo ha recuperado el tradicional despliegue de velas, con composiciones inspiradas en los símbolos de Antequera y de la UNESCO.

DJ Light en el Edificio de San Luis. / JOSÉ GUTIÉRREZ

La Plaza de San Sebastián ha acogido The Fire of History, una combinación de luz, música y fuego en torno al origen de la humanidad y el papel de los primeros pobladores. El patio del Ayuntamiento ha vestido Music Party Universe, una propuesta inspirada en el firmamento y en la observación del cielo por parte de las antiguas comunidades. El recorrido se ha cerrado en la Plaza de San Luis con DJ Light, videomapping y música en directo pensados para el público joven, con un DJ instalado en uno de los balcones del edificio.

Quienes han recorrido estas noches el itinerario describen un ambiente animado en cada parada, con las calles del centro histórico llenas de visitantes, luz y color. «Nunca defrauda, poder vivirlo es una experiencia única», describió Ángela, vecina de la ciudad, durante su visita junto con sus amigos.

El Paseo Real, epicentro familiar durante cinco noches

El Family Days Festival ha ofrecido, del 15 al 19 de julio, una programación gratuita en horario de 20.00 a 00.00 horas, con 12 food trucks instalados en el Paseo Real. El miércoles 15 arrancó con el show infantil Family Dance: El Despertar y el concierto Superhits en Español. El jueves 16 llegaron el Tardeo de las Generaciones, el Fenómeno K-Pop Experience y un tributo a Estopa.

Plaza del Coso Viejo iluminada con velas en el Light Fest. / JOSÉ GUTIÉRREZ

El viernes 17, coincidiendo con el arranque de las intervenciones del casco histórico, el Paseo Real sumó el Retro-Family Show, la Gala de los Deseos Musical Disney y un tributo a Fito & Fitipaldis. El sábado 18 fue el turno del Vermú Dance con éxitos infantiles, el Viral Kids Experience y un tributo a Héroes del Silencio.

Este domingo, el festival despide su décima edición con las Grandes Animaciones Multimedia y el concierto tributo a The Beatles, con el que se cierra esta semana de programación en el Paseo Real.

Un aniversario que refuerza la marca turística de Antequera

Para una ciudad cuya declaración como Patrimonio Mundial cumple ahora una década, el festival ha servido como escaparate doble: el de un yacimiento arqueológico único en Europa y el de una programación cultural capaz de atraer a miles de visitantes en pleno mes de julio, con un impacto que trasciende el ámbito estrictamente local y sitúa a Antequera en el mapa turístico de toda la provincia.