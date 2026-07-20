Algatocín continúa su plan de mejora de espacios públicos

El Ayuntamiento de Algatocín continúa realizando actuaciones enmarcadas en su plan de mejora y embellecimiento de espacios públicos, mediante el que de forma periódica se vienen realizando trabajos dirigidos a acondicionar y poner en valor múltiples puntos del núcleo urbano y el término municipal.

De esta manera, según se ha indicado desde el Consistorio, han sido instaladas nuevas barandas metálicas en el entorno de la pista de pádel, situada en la zona de ‘Los Hoyos’, que vienen a sustituir a las anteriores barandas de madera que ya se encontraban deterioradas por el paso del tiempo.

Del mismo modo, en breves fechas también se procederá a instalar barandas metálicas en el camino de acceso al complejo municipal ‘La Fuentecilla’, un recorrido peatonal de unos centenares de metros que conecta el casco urbano con este espacio en el que se ubica la pista polideportiva, el hotel y la piscina municipal.

Este camino fue habilitado hace unos años con el objetivo de que vecinos y usuarios del complejo puedan hacer uso de las instalaciones municipales con mayor seguridad, ya que antes de su creación el trayecto debía hacerse por la propia carretera, con el riesgo para los peatones que este hecho implicaba.

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Por otro lado, en los últimos meses el Ayuntamiento de Algatocín ha construido dos nuevas fuentes en la localidad, una junto al Museo de la Cal que precisamente recrea una calera y otra en un callejón bajo la Alameda de Andalucía.