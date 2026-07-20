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Las autoescuelas de Antequera, al límite por falta de examinadores

La falta de inspectores de la DGT deja casi 1.000 alumnos en espera en la comarca y golpea especialmente a las autoescuelas pequeñas de la zona

Alumnos en una clase teórica de coche | L.O.

Alumnos en una clase teórica de coche | L.O.

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Amanda Pinto

Antequera

Antequera reclama una solución urgente a la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que mantiene a las autoescuelas de la comarca con una lista de espera cercana a los 1.000 alumnos acumulados en el último año. La denuncia la trasladó este jueves el concejal de Seguridad y Tráfico, Antonio García Mendoza, junto al diputado nacional Mario Cortés y el primer teniente de alcalde, Juan Rosas.

En la comarca se realizan actualmente dos convocatorias de examen práctico al mes, frente a los 100-120 exámenes teóricos mensuales que sí se resuelven con normalidad, ya que el Ayuntamiento asume esa parte del proceso facilitando un aula, pese a tratarse de una competencia impropia. Esta situación golpea especialmente a las autoescuelas pequeñas de los municipios de la comarca, que ven reducido el número de plazas disponibles cada quince días y arrastran pérdidas económicas por el retraso de sus alumnos.

Sobre las cifras concretas para la comarca, se acumulan unas 80 personas en lista de espera cada mes, lo que en 12-14 meses situaría el total en unos 1.000 alumnos.

La causa es estructural: hay menos examinadores que hace ocho años, mientras la población y la demanda de exámenes han aumentado. A esto se suma una reducción en el número de alumnos que cada examinador puede atender por jornada, lo que ha ido generando una bolsa de espera creciente.

Otra de las problemáticas serían el denominado «Plan PRO», con el que la DGT desplaza examinadores desde Madrid, pero únicamente para examinar en la capital malagueña, sin extender el servicio a las comarcas.

El retraso no afecta solo al carnet convencional: los permisos profesionales, como el de camión o autobús, requieren más tiempo de examen por alumno, por lo que las autoescuelas tienden a priorizar los exámenes más rápidos y a posponer aún más los profesionales.

Ante esta situación, la Confederación Nacional de Autoescuelas ha pedido la dimisión del director general de Tráfico.

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El PP alerta de las cifras

En este contexto, desde el Partido Popular de Antequera han anunciado que impulsarán en el Congreso de los Diputados una propuesta para exigir la convocatoria y cobertura de las plazas de examinador vacantes, con un incremento adicional en provincias con déficit como Málaga, además de un plan de contingencia coordinado con el sector de las autoescuelas mientras se resuelve el problema de fondo.

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