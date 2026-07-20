Jubrique repara el camino del ‘Charco Esteban’

Durante estos días se están llevando a cabo trabajos de reparación del camino del ‘Charco Esteban’ en Jubrique, que se vio gravemente afectado por las fuertes y abundantes lluvias registradas durante el tren de borrascas de los meses de enero y febrero.

Según se ha indicado desde el Ayuntamiento de Jubrique, la actuación está consistiendo en la reparación de un punto del camino que colapsó debido a que el agua provocó desprendimientos y un socavón de grandes dimensiones, imposibilitando el tránsito de vehículos.

El Ayuntamiento de Jubrique realizó trabajos de mejora en el camino del ‘Charco Esteban’ tras las lluvias con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a sus propiedades en el entorno tanto desde la Ermita del ‘Chorrillo’ como desde la zona de ‘Monte Dios’.

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En estos días se está procediendo a la estabilización del talud del lugar afectado por el desprendimiento con la construcción de un muro de escollera, así como también se aportará material de relleno que permita nivelar de nuevo este punto del camino, tal y como han anunciado desde el ayuntamiento.