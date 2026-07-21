Asesinato machista
Incendio
Estabilizado el incendio en una zona agrícola de Pizarra
El fuego fue avisado a las 17.38 horas y afectó a una zona de pastizales
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El incendio que ha afectado a una zona agrícola de la localidad malagueña de Pizarra este martes ya está estabilizado.
El fuego, según informan desde Infoca, fue avisado a las 17.38 horas y afectó a una zona de pastizales.
Hasta el lugar se desplazaron 30 efectivos terrestres, una autobomba y un helicótero pesado.
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