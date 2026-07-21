Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda en el Ayuntamiento mientras ella no estaba

Un hombre ha sido detenido este martes por presentarse en el Ayuntamiento de la localidad para amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (PP), quien no se encontraba en ese momento en el Consistorio.

Los hechos han tenido lugar a las 9.00 horas, cuando el hombre ha entrado a las dependencias municipales "visiblemente alterado" y preguntando "a gritos" por la alcaldesa, según han informado fuentes municipales consultadas por EFE.

El hombre subió a la primera planta buscando a la alcaldesa, la amenazó de muerte a gritos en varias ocasiones y se fue. Media hora después volvió al Ayuntamiento en la misma actitud y fue detenido por la Policía Local, han añadido las fuentes.

Denuncia de la alcaldesa

La alcaldesa ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, donde ha sido trasladado el detenido.

En un comentario en sus redes sociales, la regidora rondeña ha lamentado que a veces "la polarización, la difusión de bulos y la crispación del ambiente político, provocan reacciones inmediatas como esta por las que nadie debería pasar".