Los Dólmenes cumplen 10 años como Patrimonio Mundial con una mirada innovadora al megalitismo almeriense

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, inauguró el lunes en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera dos exposiciones por el X aniversario de la declaración del Sitio como Patrimonio Mundial de la Unesco, concedida el 15 de julio de 2016. Al acto asistieron el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la viceconsejera Macarena O'Neill.

Dos miradas: el megalitismo almeriense y el arte contemporáneo

Las dos muestras constituyen los primeros grandes hitos de la programación del décimo aniversario. La primera, 'El megalitismo en tierras de Almería. Resistencias y resiliencias', propone una lectura sobre las sociedades que habitaron el sudeste peninsular hace más de cinco mil años. La comisaria es la catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada Margarita Sánchez, con diseño artístico de la escritora transmedia Clara Peñalver.

La exposición reúne 75 piezas del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Almería y la Universidad de Granada, en concreto sesenta y cinco del Arqueológico Nacional y veinticuatro del Museo de Almería. El montaje combina las piezas con recursos audiovisuales y paisajes sonoros, y aborda la memoria, la desigualdad, la identidad y la muerte a través de yacimientos como Los Millares, Los Milanes y El Barranquete.

Exposición en los Dólmenes por su X aniversario. / Amanda Pinto

La segunda muestra, 'La huella permanente', cruza el megalitismo con el arte contemporáneo. Es la tercera exposición del Sitio en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), tras la dedicada a Carmen Laffón y la colectiva 'Resonancias de la tierra sagrada'. Reúne siete obras de artistas nacidos entre los años 40 y 50 del siglo XX, entre ellas 'Altar B', de Soledad Sevilla, ganadora del Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2020, y 'Lumbre', de José Manuel Broto, una docena de lienzos realizados con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz.

Completan el conjunto '38 vaciados de río', de Antonio Sosa, una instalación de escayola y estopa creada originalmente para el Pabellón de Andalucía de la Expo 92, además de una escultura del mismo autor; 'Todo es presagio', de Jordi Teixidor, e 'Invisible Heaven', de Ross Bleckner, artista con obra en el MoMA y el Guggenheim de Nueva York. La exposición se cierra con 'Rosa', un audiovisual invitado de la argentina Marcela Cernadas que se proyecta en el salón de actos CADA.

Exposición en los Dólmenes por su X aniversario. / Amanda Pinto

El Sitio de los Dólmenes de Antequera, que agrupa los monumentos de Menga, Viera y Romeral, obtuvo la declaración de Patrimonio Mundial hace una década, un reconocimiento que la consejera calificó de impulso decisivo para la proyección internacional del conjunto.

Modernización del almacén de colecciones

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha adjudicado además a la empresa EUN Sistemas S. L. el contrato para instalar en el Conjunto Arqueológico un sistema de estanterías móviles electrónicas y mobiliario compacto de almacenaje. La inversión asciende a 174.966 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), e incluye la adaptación del almacén de bienes muebles del Museo de Sitio, la formación del personal y la conexión con los sistemas de prevención de incendios.