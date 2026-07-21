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Extinguido el incendio forestal declarado el viernes en Árchez

El fuego afectó a Árchez, Canillas de Algaida y Cómpeta, obligando a confinar a unos 4.400 vecinos del último municipio durante cinco horas

El Infoca lucha contra el incendio forestal declarado este viernes a mediodía en el término municipal de Árchez y que ha obligado a desalojar viviendas de diseminados de Árchez y Cómpeta. En este último municipio se ha instalado el puesto de mando para coordinar las labores de extinción, en la que participan una docena de medios aéreos y casi 150 bomberos forestales.

El Infoca lucha contra el incendio forestal declarado este viernes a mediodía en el término municipal de Árchez y que ha obligado a desalojar viviendas de diseminados de Árchez y Cómpeta. En este último municipio se ha instalado el puesto de mando para coordinar las labores de extinción, en la que participan una docena de medios aéreos y casi 150 bomberos forestales. / Álex Zea

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L.O

Málaga

El incendio forestal que se declaró el pasado viernes en la localidad de Árchez, en la comarca de la Axarquía, y que obligó a realizar varios desalojos y al confinamiento de los vecinos de Cómpeta, quedó extinguido a las 14.00 horas de ayer lunes, según informó el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía, Infoca.

El fuego afectó a los municipios de Árchez, Canillas de Algaida y Cómpeta, y obligó a confinar durante más de cinco horas a los vecinos de este último pueblo, de unas 4.400 personas. Los vecinos residentes en las zonas de El Atajo, Loma de Árchez y Las Zorreras se vieron más afectados y no pudieron volver a sus casas hasta el sábado, por lo que el Ayuntamiento les facilitó una ubicación alternativa y atención.

El incendio provocó el desalojo de 162 personas de viviendas diseminadas que estaban en la zona del fuego en Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, aunque no se produjeron daños personales.

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El fuego había sido estabilizado en la noche del viernes y quedó controlado durante la madrugada del domingo. Los efectivo del Infoca siguieron trabajando hasta su extinción.

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