Extinguido el incendio forestal declarado el viernes en Árchez

El incendio forestal que se declaró el pasado viernes en la localidad de Árchez, en la comarca de la Axarquía, y que obligó a realizar varios desalojos y al confinamiento de los vecinos de Cómpeta, quedó extinguido a las 14.00 horas de ayer lunes, según informó el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía, Infoca.

El fuego afectó a los municipios de Árchez, Canillas de Algaida y Cómpeta, y obligó a confinar durante más de cinco horas a los vecinos de este último pueblo, de unas 4.400 personas. Los vecinos residentes en las zonas de El Atajo, Loma de Árchez y Las Zorreras se vieron más afectados y no pudieron volver a sus casas hasta el sábado, por lo que el Ayuntamiento les facilitó una ubicación alternativa y atención.

El incendio provocó el desalojo de 162 personas de viviendas diseminadas que estaban en la zona del fuego en Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida, aunque no se produjeron daños personales.

El fuego había sido estabilizado en la noche del viernes y quedó controlado durante la madrugada del domingo. Los efectivo del Infoca siguieron trabajando hasta su extinción.