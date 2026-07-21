Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Antequera

cadáver de una fuera hallado apuñalado en su vivienda apenas dos horas después de que su pareja se suicidara arrojándose al vacío

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como crimen machista el asesinato de María, de 30 años, una vecina de Antequera que fue hallada muerta en su casa tras recibir varias puñaladas. Un par de horas después su pareja ,Antonio, de 36 años, se suicidó tras tirarse desde un mirador del entorno de la Alcazaba. Ambos tenían dos hijos en común de 4 y 7 años.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado también como violencia de género el asesinato ocurrido en Alameda de la Sagra, en Toledo. Con ambos casos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 31 en lo que va de 2026.

Y este martes, 21 de julio, una nueva muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga. Esta vez en el municipio de Benahavís, donde la Guardia Civil investiga las circunstancias de un nuevo crimen tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda. La víctima, de 45 años y origen húngaro, estaba en el programa de protección de víctimas de violencia de género (Viogén) . Un caso aún por confirmar por parte de Igualdad.

Un comité de crisis por los últimos asesinatos

Ante esta sucesión de crímenes, Igualdad ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio, según fuentes del Ministerio.

La reunión analizará los últimos asesinatos machistas y la respuesta de los distintos organismos implicados en la prevención y protección de las víctimas.

Cuatro muertes violentas en pocas horas

En las últimas horas se habían investigado cuatro muertes violentas de mujeres: dos en la provincia de Málaga, en Antequera y Benahavís; una en Almoradí, en Alicante; y otra en Alameda de la Sagra, en Toledo. Los casos de Antequera y Alameda de la Sagra ya han sido confirmados como violencia de género, mientras que el asesinato de Almoradí continúa pendiente de recibir esta consideración oficial, al igual que el crimen de Benahavís. Con las dos últimas confirmaciones, 31 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España durante 2026. La cifra podría elevarse a 33 víctimas.