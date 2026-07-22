Antequera dice "basta" a la violencia machista y recuerda a María en un multitudinario acto

El Ayuntamiento de Antequera ha guardado este miércoles 22 de julio un minuto de silencio en la plaza de San Sebastián en memoria de María, la mujer asesinada el pasado lunes 20 de julio, tras la celebración de un Pleno Extraordinario en el que el alcalde, Manolo Barón, y los portavoces de PP, PSOE e IU han leído una declaración institucional conjunta de condena.

La sesión plenaria ha reunido a los tres grupos con representación municipal en un mismo gesto de unidad. Junto al alcalde han participado en la lectura conjunta la portavoz del Partido Popular, Ana Cebrián; el portavoz del Partido Socialista, José Luis Ruiz, y la portavoz de Izquierda Unida, Pilar Ruiz.

La Corporación ha expresado en nombre de toda la ciudad su dolor y su firme condena por el asesinato de María, calificando la violencia machista como una vulneración grave de los derechos humanos y un atentado contra la libertad, la igualdad, la dignidad y la seguridad de las mujeres. El texto ha trasladado el pésame a la familia de la víctima, especialmente a sus padres y a sus hijos, y a todas las personas de su entorno.

Minuto de silencio en Antequera por la mujer víctima de violencia machista. / Amanda Pinto

"Ninguna palabra podrá reparar una pérdida tan cruel, pero sí queremos que sepan que toda Antequera camina a su lado y comparte su sufrimiento".

La declaración recoge además el compromiso de la Corporación con la erradicación de la violencia machista y un llamamiento a una respuesta firme y coordinada entre administraciones. Reclama reforzar la prevención, la sensibilización y la atención integral a las víctimas, así como una educación basada en el respeto y la igualdad. El texto reconoce también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Autoridad Judicial, los servicios sanitarios y sociales y el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Al término del Pleno, Manolo Barón ha atendido a los medios y ha pedido a la ciudad responder desde "la unidad, el rechazo y la condena". El alcalde ha calificado la violencia machista como "una realidad patente que están sufriendo fundamentalmente las mujeres" y ha defendido que su erradicación exige recursos, educación, compromiso y contundencia jurídica.

Barón ha mostrado además su preocupación por la incidencia de estos crímenes en la provincia de Málaga y en el conjunto del país, con un llamamiento a no bajar la guardia. El alcalde ha puesto el foco en los hijos de la víctima y ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento, a través de las áreas de Servicios Sociales e Infancia, para atender sus necesidades dentro de las competencias municipales.

Minuto de silencio en Antequera por la mujer víctima de violencia machista. / Amanda Pinto

Concentración en la plaza de San Sebastián

Tras el Pleno, la plaza de San Sebastián ha acogido una concentración silenciosa de repulsa y solidaridad con la familia de María. Al acto han asistido el alcalde y los tres portavoces municipales, junto a representantes del Equipo de Gobierno y de la Corporación. También han participado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, y los delegados territoriales Antonio García y Fernando Fernández. En representación de la Diputación Provincial de Málaga ha acudido su vicepresidente, Juan Rosas.

A la concentración se han sumado representantes de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil, además de numerosos vecinos que han querido acompañar simbólicamente a la familia. El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de María y de todas las mujeres asesinadas por la violencia machista.

El Ayuntamiento mantiene el luto oficial decretado tras el crimen y ha anunciado que las áreas municipales de Servicios Sociales e Infancia permanecerán a disposición de la familia en los próximos días.