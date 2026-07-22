Antequera se une en condena por el asesinato machista de una mujer de 30 años y decreta dos días de luto oficial

Antequera se encuentra inmersa en el dolor y la indignación tras confirmarse de forma oficial por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que la muerte violenta de una mujer de 30 años, ocurrida este pasado lunes, se trata de un nuevo caso de asesinato machista.

Los hechos salieron a la luz a primera hora de la tarde del lunes, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió una llamada a las 14:00 horas alertando del posible fallecimiento de una persona en una vivienda de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Nacional, cuyos agentes confirmaron la presencia del cadáver, el cual presentaba signos de violencia producidos por arma blanca. La principal línea de investigación vincula este crimen con la muerte de un hombre de 35 años que se precipitó desde la muralla de la Alcazaba de la ciudad el mismo día.

Respuesta institucional unitaria

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos, convocó con carácter de urgencia una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para coordinar una respuesta firme y unánime en representación de todo el municipio. El regidor ha querido expresar su más firme condena ante este crimen y ha trasladado el pésame, cariño y solidaridad de la ciudad a los familiares y allegados de la víctima.

En sus declaraciones, Barón Ríos ha subrayado que la violencia machista constituye la manifestación más cruel de la desigualdad y un grave atentado contra los derechos fundamentales. Asimismo, ha remarcado que la sociedad no puede acostumbrarse a esta realidad ni permanecer indiferente ante quienes continúan siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Una mujer de 30 años ha sido hallada este lunes muerta con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera / Álvaro Cabrera(EFE)

Luto oficial y actos de condena

Fruto del consenso de toda la Corporación Municipal, el consistorio ha decretado dos días de luto oficial en la ciudad, correspondientes al martes 21 y al miércoles 22 de julio. Durante este periodo, la bandera de Antequera ondeará a media asta en todos los edificios municipales y se colocarán crespones negros en las enseñas situadas en el interior de las instalaciones institucionales.

Como parte de los actos programados, el Ayuntamiento celebrará un Pleno Extraordinario el miércoles 22 de julio a las 11:00 horas para dar lectura y aprobar una Declaración Institucional de condena. Posteriormente, a las 12:00 horas, la plaza de San Sebastián acogerá una concentración ciudadana para visibilizar el rechazo unánime del municipio a la violencia machista y brindar apoyo a la familia de la víctima. De forma paralela, se ha convocado de urgencia la Junta Local de Seguridad con el fin de analizar las actuaciones desarrolladas y reforzar la coordinación institucional.

Agradecimiento y llamada a la unidad

El regidor ha querido agradecer expresamente la rápida intervención y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la autoridad judicial, así como de los servicios sanitarios y sociales. Del mismo modo, ha destacado la labor fundamental que realiza el Centro Municipal de Información a la Mujer de Antequera en materia de prevención, asesoramiento y acompañamiento integral a las mujeres que sufren situaciones de violencia.

Para finalizar, Manuel Jesús Barón Ríos ha recalcado que la ciudad alza la voz para manifestar que no hay lugar para la violencia machista en la sociedad y que ninguna mujer debe vivir con miedo, reiterando la invitación a todos los vecinos y vecinas a sumarse a los actos convocados como muestra de respeto y unidad.