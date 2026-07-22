Cuevas Bajas celebra la Fiesta del Agua y la Siembra: programa, horarios y actividades del fin de semana

Cuevas Bajas celebra este fin de semana, los días 25 y 26 de julio, la cuarta edición de la Fiesta del Agua y la Siembra, un encuentro con el que el municipio pone en valor sus tradiciones agrícolas, su patrimonio histórico y el entorno natural del río Genil.

La programación incluye talleres, música, juegos, kayak, rafting, senderismo y una ruta cultural, además de actividades relacionadas con la zanahoria ‘morá’, el producto más emblemático de esta localidad de la comarca nororiental de Málaga, conocida como la ‘Villa Morá’.

La Fiesta del Agua y la Siembra reivindica las raíces de Cuevas Bajas

La diputada provincial María Dolores Vergara ha presentado la programación junto al alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, y ha destacado el valor turístico y cultural de una celebración que vincula la identidad del pueblo con su historia agrícola.

Vergara ha defendido el apoyo de la Diputación de Málaga a las actividades organizadas por los municipios para conservar y difundir sus tradiciones. Entre ellas se encuentra la siembra de la zanahoria ‘morá’, cuya cosecha se convierte cada mes de diciembre en uno de los principales reclamos gastronómicos y turísticos de Cuevas Bajas.

El color morado ha pasado a formar parte de la imagen de la localidad y está presente no solo en su producto más conocido, sino también en murales, pasos de peatones, papeleras y barandillas del casco histórico.

«Desde la institución provincial apostamos por la conservación de las tradiciones, la puesta en valor del patrimonio cultural y natural y la dinamización económica a través del turismo», ha señalado la diputada.

La siembra de la zanahoria ‘morá’, origen de la celebración

El alcalde de Cuevas Bajas ha explicado que la fiesta coincide con el inicio de los trabajos agrícolas para producir la zanahoria ‘morá’. Durante el verano se realiza una siembra en la que resulta esencial el agua procedente del río Genil.

«Los agricultores hacen posible ahora, en verano, que sea un producto singular, cultural y turístico, cosechado y esperado por todos nosotros cada mes de diciembre», ha indicado Manuel Lara.

El regidor ha definido la celebración como un «proyecto de pueblo» nacido para proteger el patrimonio y la identidad local. La propuesta pretende unir la historia agrícola y cultural de Cuevas Bajas, conectando las tradiciones del pasado con la promoción turística y económica del municipio.

Programa del sábado 25 de julio en Cuevas Bajas

La programación comenzará el sábado 25 de julio, a las 9.00 horas, en las huertas de Cuevas Bajas, donde se celebrará un taller de siembra de semillas. En la actividad participarán integrantes del colectivo Puro Huerto y del AMPA Genil del CEIP San Juan Bautista.

Posteriormente, en la piscina municipal, se ofrecerá un desayuno compuesto por mollete ‘morao’ y ‘moraíto’, con una alternativa sin gluten.

A lo largo de la mañana se organizarán actividades de kayak y rafting en el río Genil. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través de la página web municipal de turismo, vivecuevasbajas.es.

Verbena ‘Ponte Morao’, música y realidad virtual

La programación continuará a las 20.00 horas con la verbena ‘Ponte Morao’, que se celebrará en el recinto de la piscina municipal. Las personas que acudan vestidas de morado podrán participar en sorteos y optar a diferentes premios.

La velada contará con talleres, música, actividades y un pregón infantil dedicado a las familias de Cuevas Bajas que emigraron a Torrejón de Ardoz, en Madrid, y La Bisbal d’Empordà, en Girona.

Junto al escenario se instalará una pantalla gigante en la que se proyectarán vídeos y se desarrollarán sorteos. También podrá escucharse la canción de ‘Juanita la Morá’ y se celebrará un showcooking de La Fábrica con el chef Rubén Antón.

Otra de las propuestas será el juego de realidad virtual ‘Atrapa a Juanita’, protagonizado por la zanahoria ‘morá’. La persona que consiga la mejor puntuación recibirá un premio.

El alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, presenta las IV Fiesta del Agua y la Siembra. / L. O.

Senderismo por el Camino Mozárabe el domingo 26 de julio

Las actividades del domingo 26 de julio comenzarán a las 8.00 horas. Junto a la iglesia y el albergue de peregrinos se habilitará una lanzadera para trasladar a los participantes hasta la aldea de El Cedrón.

Desde allí comenzará una ruta de tres kilómetros por el Camino Mozárabe de Santiago. El recorrido partirá del Mirador de El Cedrón y llegará hasta el antiguo puesto auxiliar de la Guardia Civil.

En este punto se descubrirá el primer mosaico del centro de interpretación abierto ‘¡Alto a la Guardia Civil!’, una iniciativa que recuperará la historia del bandolerismo en la zona. Cuevas Bajas forma parte de la ruta turística Tierras de José María El Tempranillo.

La Flecha Jacobea más grande de España

Durante el recorrido, los participantes podrán contemplar la considerada Flecha Jacobea más grande de España, una obra de Daniela Miazzo y la empresa de estrategia Kapikúa.

La instalación mide 50 metros de longitud y señala la dirección hacia la Catedral de Santiago de Compostela, situada a 1.157 kilómetros de Cuevas Bajas.

La jornada concluirá con una ruta cultural, para la que también se requiere inscripción previa en vivecuevasbajas.es, y con actividades como el juego del porrón, el taller ‘Aprende a beber en botijo’ y una degustación de paella ‘morá’.

Tierra, camino e historia, los tres símbolos de Cuevas Bajas

Según ha explicado Manuel Lara, la cuarta edición de la Fiesta del Agua y la Siembra reúne tres elementos representativos del municipio.

La tierra está simbolizada por la zanahoria ‘morá’; el camino, por el Camino Mozárabe de Santiago y la Flecha Jacobea; y la historia, por el nuevo espacio interpretativo dedicado a la Guardia Civil y al bandolerismo.

Con esta programación, Cuevas Bajas busca consolidar la fiesta como una cita de turismo de interior capaz de difundir su patrimonio, mantener vivas sus tradiciones y reconocer el trabajo de los agricultores del municipio.