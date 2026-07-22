Coín construirá un nuevo parque de 4.500 metros cuadrados con zonas deportivas y de ocio

Coín contará con un nuevo parque de 4.500 metros cuadrados frente al cuartel de la Guardia Civil, un proyecto municipal que incluirá zonas deportivas, espacios de ocio dirigidos a los jóvenes y una mejora integral de la conexión peatonal del entorno.

La actuación supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros, incluyendo tanto la ejecución de las obras como la adquisición de los terrenos. La previsión del Ayuntamiento de Coín es que los trabajos comiencen a finales de septiembre y se desarrollen durante aproximadamente seis meses.

Un nuevo parque frente al cuartel de la Guardia Civil de Coín

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha visitado los terrenos donde se construirá el nuevo espacio acompañado por el concejal de Urbanismo y Deportes, Jorge González; la concejala de Juventud, Juani Bernal; y la responsable de Servicios Operativos y Jardinería, Vanesa Sedeño.

El regidor ha explicado que el proyecto ha requerido más de tres años de trabajo, debido principalmente al proceso necesario para incorporar la parcela al patrimonio municipal.

«Primero tuvimos que adquirir la parcela mediante un proceso de expropiación, una inversión superior a los 200.000 euros, y, una vez incorporada al patrimonio municipal, nuestros técnicos comenzaron a diseñar este gran espacio para el disfrute de todos los vecinos», ha señalado Santos.

El Ayuntamiento pretende recuperar con esta intervención un terreno actualmente degradado y convertirlo en un nuevo punto de encuentro para los residentes de esta zona de Coín.

Zonas deportivas y espacios de ocio para los jóvenes

El futuro parque dispondrá de instalaciones deportivas y áreas de ocio, con especial atención a las necesidades de la población juvenil del municipio.

La actuación beneficiará especialmente a los vecinos de los barrios de General Rincón, la calle Los Ángeles y otras zonas próximas, que hasta ahora no disponían de espacios cercanos destinados a los juegos y el esparcimiento.

El diseño del parque busca ofrecer un espacio público accesible para personas de distintas edades, además de ampliar la red de zonas verdes, deportivas y recreativas de Coín.

Una pasarela elevada mejorará el Camino del Toledillo

Uno de los principales objetivos del proyecto será resolver los problemas de seguridad y accesibilidad existentes en el Camino del Toledillo, un itinerario peatonal muy utilizado en esta parte del municipio.

Actualmente, el trazado presenta deficiencias que dificultan el tránsito de los peatones. Para corregirlas, el proyecto contempla la construcción de una pasarela elevada adaptada a la normativa vigente, con pendientes adecuadas, barandillas y medidas de protección.

«Con esta obra no solo recuperamos un espacio degradado, sino que mejoramos la conexión peatonal de una zona muy transitada del municipio, garantizando un acceso seguro y completamente accesible para todos los vecinos», ha afirmado el alcalde.

La nueva infraestructura permitirá conectar el entorno en mejores condiciones y facilitará el acceso al parque a personas con movilidad reducida, familias con carritos infantiles y ciudadanos de mayor edad.

Proyecto del nuevo parque previsto en Coín. / L. O.

Casi dos millones de euros de inversión en el nuevo parque

La ejecución material de las obras contará con un presupuesto de 1,7 millones de euros. A esta cantidad se añade la inversión superior a los 200.000 euros realizada previamente para expropiar y adquirir los terrenos.

El coste global del proyecto se situará, por tanto, cerca de los dos millones de euros. El Ayuntamiento prevé comenzar las obras a finales de septiembre, con un plazo estimado de ejecución de seis meses.

De cumplirse este calendario, el nuevo parque podría estar terminado durante el primer trimestre del próximo año, aunque los plazos dependerán del desarrollo de los trabajos.

Aparcamiento con más de 400 plazas junto al parque

El futuro espacio se encuentra a pocos metros de una bolsa de estacionamiento con más de 400 plazas, circunstancia que, según el Ayuntamiento, facilitará la llegada de vecinos procedentes de otros barrios de Coín.

Esta proximidad permitirá acceder al parque sin necesidad de buscar aparcamiento en las calles más cercanas y reforzará su carácter de espacio público destinado al conjunto del municipio.

Francisco Santos ha defendido que el proyecto responde al compromiso municipal de recuperar espacios urbanos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. El alcalde ha señalado que la actuación constituye un ejemplo de los proyectos que requieren resolver previamente cuestiones relacionadas con la propiedad y adquisición de los terrenos antes de iniciar las obras.