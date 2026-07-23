Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo Marítimo de PonienteArranca el BrisaSolución al caos de Valle-InclánHuelga en Plaza MayorCríticas al nuevo auditorioEnfrentamiento con Vox en la Junta de AndalucíaAgrede a su pareja embarazada en el aeropuerto de MálagaMercado de fichajes en el Málaga CF
instagramlinkedin

Suministro

Aguas de los Verdiales avisa: peligra el suministro en Villanueva de la Concepción

Dificultades para mantener los niveles adecuados en los depósitos y asegurar el caudal suficiente, especialmente en las zonas más alejadas de la red

Peligra el suministro en Villanueva de la Concepción

Peligra el suministro en Villanueva de la Concepción / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Amanda Pinto

Villanueva de la Concepción

El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción ha publicado un bando para pedir la colaboración de toda la ciudadanía en el uso responsable del agua potable ante la situación de sequía y el aumento del consumo registrado durante los meses de verano, según ha confirmado el propio Ayuntamiento a través de su perfil oficial.

La medida responde también al comunicado emitido por Aguas de los Verdiales S.A., la empresa encargada del suministro en el municipio, que advierte de las dificultades para mantener los niveles adecuados en los depósitos y asegurar el caudal suficiente, especialmente en las zonas más alejadas de la red.

Qué medidas pide el Ayuntamiento a los vecinos

A través del bando, el Ayuntamiento recomienda reducir el consumo doméstico de agua, evitar el riego de jardines y huertos con agua de la red, limitar el lavado de vehículos y fachadas, reparar cualquier fuga detectada en la vivienda y hacer un uso eficiente del agua en establecimientos y actividades económicas.

El Ayuntamiento anuncia además que continuará reforzando la vigilancia de la red municipal y la detección de averías, y recuerda que el abastecimiento de agua para consumo humano constituye la máxima prioridad frente a otros usos.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento y Aguas de los Verdiales apelan a la responsabilidad, la solidaridad y el civismo de vecinos y vecinas de Villanueva de la Concepción. Ambas partes confían en que la colaboración ciudadana permita evitar la adopción de medidas más restrictivas y garantizar el suministro en las zonas que actualmente presentan mayores dificultades.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  2. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  3. Málaga, en alerta por calor extremo: el termómetro se disparará hasta los 46 grados
  4. Torremolinos inaugura hoy la plaza de La Nogalera tras invertir 3,1 millones
  5. McDonald's ya tiene fecha de apertura este julio para su nuevo local en la calle Pacífico de Málaga
  6. Vecinos reclaman al Ayuntamiento de Málaga que siga persiguiendo los movimientos de tierra sin licencia donde iba a ir la Nueva Rosaleda
  7. La regla ABCDE para detectar un melanoma: las cinco señales de alerta para saber si un lunar es peligroso
  8. Bolsos, ropa y decoración desde un euro: así es el mercadillo de Málaga con más de 100 puestos llenos de 'chollos'

Kiko Rivera sufre un segundo ictus: por qué puede repetirse un accidente cerebrovascular

Kiko Rivera sufre un segundo ictus: por qué puede repetirse un accidente cerebrovascular

El calendario del soterramiento de Valle-Inclán: estos son todos los pasos hasta llegar al fin de las obras en 2030

El calendario del soterramiento de Valle-Inclán: estos son todos los pasos hasta llegar al fin de las obras en 2030

El ex del Unicaja Olek Balcerowski ya es jugador del Barça hasta 2028

El ex del Unicaja Olek Balcerowski ya es jugador del Barça hasta 2028

Cuenta atrás definitiva por el nuevo lateral izquierdo del Málaga CF

Cuenta atrás definitiva por el nuevo lateral izquierdo del Málaga CF

El Corte Inglés estrena en Mijas un nuevo Club del Gourmet con bodega y barra de degustación

El Corte Inglés estrena en Mijas un nuevo Club del Gourmet con bodega y barra de degustación

Antequera reconoce con los distintivos SICTED la calidad de diez empresas, servicios y recursos turísticos de la ciudad

Antequera reconoce con los distintivos SICTED la calidad de diez empresas, servicios y recursos turísticos de la ciudad

Antequera presenta el 29º Certamen Nacional de Pintura

Antequera presenta el 29º Certamen Nacional de Pintura

Aguas de los Verdiales avisa: peligra el suministro en Villanueva de la Concepción

Aguas de los Verdiales avisa: peligra el suministro en Villanueva de la Concepción
Tracking Pixel Contents