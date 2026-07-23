Aguas de los Verdiales avisa: peligra el suministro en Villanueva de la Concepción

El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción ha publicado un bando para pedir la colaboración de toda la ciudadanía en el uso responsable del agua potable ante la situación de sequía y el aumento del consumo registrado durante los meses de verano, según ha confirmado el propio Ayuntamiento a través de su perfil oficial.

La medida responde también al comunicado emitido por Aguas de los Verdiales S.A., la empresa encargada del suministro en el municipio, que advierte de las dificultades para mantener los niveles adecuados en los depósitos y asegurar el caudal suficiente, especialmente en las zonas más alejadas de la red.

Qué medidas pide el Ayuntamiento a los vecinos

A través del bando, el Ayuntamiento recomienda reducir el consumo doméstico de agua, evitar el riego de jardines y huertos con agua de la red, limitar el lavado de vehículos y fachadas, reparar cualquier fuga detectada en la vivienda y hacer un uso eficiente del agua en establecimientos y actividades económicas.

El Ayuntamiento anuncia además que continuará reforzando la vigilancia de la red municipal y la detección de averías, y recuerda que el abastecimiento de agua para consumo humano constituye la máxima prioridad frente a otros usos.

El Ayuntamiento y Aguas de los Verdiales apelan a la responsabilidad, la solidaridad y el civismo de vecinos y vecinas de Villanueva de la Concepción. Ambas partes confían en que la colaboración ciudadana permita evitar la adopción de medidas más restrictivas y garantizar el suministro en las zonas que actualmente presentan mayores dificultades.