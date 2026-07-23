Alhaurín recibirá por primera vez agua de los embalses de Málaga

Alhaurín de la Torre comenzará a recibir a partir de la próxima semana agua procedente de los embalses de la provincia de Málaga, por primera vez en la historia del municipio. El nuevo suministro será posible gracias a las instalaciones de mejora del abastecimiento en alta ejecutadas por la Junta de Andalucía, con una inversión superior a los diez millones de euros.

El alcalde, Joaquín Villanova (PP), ha anunciado la entrada en funcionamiento de esta infraestructura y ha insistido en que, pese a este nuevo aporte, es necesario mantener un consumo responsable. El municipio continúa dependiendo en gran medida del acuífero de la Sierra de Mijas, compartido con otras localidades de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce, y que soporta una elevada presión tras varios años de sequía.

«Aunque llovió mucho durante el invierno no fue lo suficiente como para recargar el acuífero, teniendo en cuenta que llevábamos ocho años de una grave sequía prolongada», ha advertido Villanova. El regidor apuesta por priorizar el agua procedente de los embalses, al considerar que se trata de un sistema más sostenible y controlable que las captaciones subterráneas, cuyos niveles resultan más difíciles de calcular.

La sobreexplotación de los pozos ha provocado ya varias averías este verano. La última afectó a un pozo privado gestionado por la comunidad de la urbanización de Los Manantiales y obligó al Ayuntamiento a realizar un aporte urgente durante varios días. «Los pozos están trabajando las 24 horas», ha alertado el alcalde, quien ha señalado que este uso intensivo aumenta el riesgo de rotura de los motores y compromete la estabilidad del suministro.

El agua de los embalses llegará a la red domiciliaria a través de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, EMASA. Para hacerlo posible, la Junta construyó una nueva conducción y dos aljibes de gran capacidad, situados en el polígono industrial y en Los Tomillares.

El Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Aguas han intensificado las gestiones para que el suministro pueda comenzar en los próximos días. «Necesitamos ese aporte para no depender al cien por cien del agua del acuífero de la Sierra», ha subrayado Villanova. El alcalde reclama también un mayor uso de agua regenerada y reciclada para el riego agrícola, jardines y campos de golf, con el objetivo de reservar el agua potable para el consumo humano.

Además, ha defendido la creación de una comunidad o junta de usuarios que reúna a los municipios de la comarca y permita coordinar la gestión de los recursos hídricos. Según ha recordado, algunas localidades de la provincia han vuelto a aplicar restricciones este verano.

El regidor pide a los vecinos que continúen reduciendo el consumo mediante medidas sencillas: evitar el llenado innecesario de piscinas, limitar el riego de jardines, reparar fugas, no usar agua potable para limpiar terrazas o vehículos, ducharse en lugar de bañarse y utilizar lavadoras y lavavajillas a carga completa.

Villanova ha agradecido el trabajo de los técnicos y empleados del Servicio Municipal de Aguas, que ha permitido garantizar el abastecimiento durante los últimos años pese a los largos periodos de sequía y aliviar la presión sobre todos esos pozos.