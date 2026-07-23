Alhaurín de la Torre recibirá por primera vez agua de los embalses de Málaga: alivio para el saturado acuífero de la Sierra de Mijas

Alhaurín de la Torre comenzará a recibir agua procedente de los embalses de la provincia de Málaga por primera vez en su historia. La entrada en funcionamiento del nuevo suministro está prevista para la próxima semana y será posible gracias a las obras de mejora del abastecimiento en alta ejecutadas por la Junta de Andalucía, con una inversión superior a los diez millones de euros.

El alcalde, Joaquín Villanova (PP), ha anunciado la puesta en marcha de esta infraestructura, aunque ha advertido de que el nuevo aporte no elimina la necesidad de mantener un consumo responsable de agua. El municipio continúa dependiendo en gran medida del acuífero de la Sierra de Mijas, compartido con localidades de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce.

El acuífero de la Sierra de Mijas sigue bajo presión

El regidor ha explicado que las lluvias registradas durante el pasado invierno no han permitido recuperar completamente las reservas subterráneas después de varios años de escasez hídrica.

«Aunque llovió mucho durante el invierno no fue lo suficiente como para recargar el acuífero, teniendo en cuenta que llevábamos ocho años de una grave sequía prolongada», ha advertido Villanova.

El alcalde considera prioritario utilizar el agua almacenada en los embalses de Málaga, al entender que se trata de un recurso más sostenible y cuyo volumen puede controlarse con mayor precisión que el de las captaciones subterráneas.

Los pozos funcionan durante las 24 horas

La presión sobre los pozos ha provocado varias averías durante este verano. La última afectó a una instalación privada gestionada por la comunidad de la urbanización de Los Manantiales y obligó al Ayuntamiento a realizar un aporte urgente de agua durante varios días.

«Los pozos están trabajando las 24 horas», ha alertado Villanova. Según el alcalde, este funcionamiento continuado incrementa el riesgo de averías en los motores y puede comprometer la estabilidad del abastecimiento.

El nuevo suministro permitirá reducir la sobreexplotación de los pozos y aliviar la presión sobre el acuífero de la Sierra de Mijas, aunque las autoridades municipales insisten en que seguirá siendo necesario controlar el consumo.

Cómo llegará el agua de los embalses a Alhaurín de la Torre

El agua llegará a la red domiciliaria de Alhaurín de la Torre a través de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, EMASA. Para hacerlo posible, la Junta de Andalucía ha construido una nueva conducción y dos aljibes de gran capacidad.

Estas instalaciones están situadas en el polígono industrial y en la zona de Los Tomillares. El Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Aguas han intensificado durante los últimos días las gestiones necesarias para que el suministro pueda comenzar cuanto antes.

«Necesitamos ese aporte para no depender al cien por cien del agua del acuífero de la Sierra», ha subrayado Villanova.

Más agua regenerada para riego, jardines y campos de golf

El alcalde también ha reclamado un mayor aprovechamiento del agua regenerada y reciclada para el riego agrícola, el mantenimiento de jardines y los campos de golf. El objetivo, ha señalado, es reservar el agua potable principalmente para el consumo humano.

Villanova ha defendido además la creación de una comunidad o junta de usuarios que reúna a los municipios de la comarca y permita coordinar la gestión de los recursos hídricos. El regidor ha recordado que algunas localidades de la provincia de Málaga han vuelto a aplicar restricciones durante este verano.

Recomendaciones para ahorrar agua en Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que mantengan las medidas de ahorro pese a la incorporación del nuevo suministro. Entre las recomendaciones se encuentran evitar el llenado innecesario de piscinas, limitar el riego de jardines y reparar las fugas de agua lo antes posible.

También se aconseja no utilizar agua potable para limpiar terrazas o vehículos, ducharse en lugar de bañarse y poner en funcionamiento lavadoras y lavavajillas únicamente cuando estén a carga completa.

Villanova ha agradecido el trabajo de los técnicos y empleados del Servicio Municipal de Aguas, que ha permitido mantener el abastecimiento durante los periodos de sequía y reducir los problemas derivados del uso intensivo de los pozos.