Antequera presenta el 29º Certamen Nacional de Pintura

El Ayuntamiento de Antequera ha presentado de forma oficial la vigésimo novena edición del Certamen Nacional de Pintura "Ciudad de Antequera". Este concurso, consolidado ya como una de las citas culturales y artísticas de mayor relevancia en el municipio y en el conjunto de Andalucía, tiene como principal objetivo fomentar la creación artística y servir de plataforma de apoyo tanto para talentos emergentes como para firmas consagradas del panorama nacional.

La presentación, celebrada con la presencia de representantes institucionales y figuras del ámbito cultural local, ha servido para dar a conocer las bases de esta nueva convocatoria. El certamen mantiene su firme compromiso con la calidad técnica y la diversidad de lenguajes y estilos pictóricos.

Los artistas que deseen participar contarán con un plazo establecido en las bases oficiales para la entrega de sus trabajos. Posteriormente, las obras serán sometidas a la valoración de un jurado calificador compuesto por expertos en arte, críticos y artistas de reconocido prestigio, quienes serán los encargados de emitir el fallo.

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Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la obra que resulte ganadora estará dotada con un importante premio económico y pasará a integrarse en el fondo artístico y patrimonio cultural de la ciudad. Además, una selección de las mejores obras, incluyendo las finalistas y premiadas, conformará una exposición que abrirá sus puertas al público, reafirmando así la apuesta de Antequera por acercar el arte contemporáneo a todos los vecinos y visitantes.