Antequera reconoce con los distintivos SICTED la calidad de diez empresas, servicios y recursos turísticos de la ciudad

El Ayuntamiento de Antequera ha entregado este jueves 23 de julio, en el Salón de Plenos, los distintivos SICTED de Compromiso de Calidad Turística a diez empresas, servicios y recursos turísticos locales. El acto ha estado presidido por el alcalde, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Turismo, Ana Cebrián, y ha reconocido a siete entidades privadas y a tres recursos municipales.

En el ámbito local han recibido el distintivo el Centro de Visitantes Torcal Alto, Finca del Río, Finca Lomas de Tienda, Hotel y Restaurante Lozano, Loaza Congresos y Eventos, Villa Tere y Villa Cereza. También han sido distinguidos tres recursos y servicios municipales: el Museo de la Ciudad de Antequera, el Recinto Monumental de la Alcazaba y la Real Colegiata de Santa María la Mayor, y la Oficina Municipal de Turismo.

Manolo Barón ha valorado la amplia representación de profesionales reunida en el acto y ha señalado que «Antequera camina por un rumbo cierto y cada vez más profesionalizado en lo que significa la gestión turística». El alcalde ha destacado la colaboración entre administraciones públicas e iniciativa privada como clave para mejorar el destino: «Lo ideal es la colaboración público-privada para conseguir que todos los aspectos relacionados con el turismo avancen, ya sea el turismo de naturaleza, rural, histórico, de interior o vinculado a nuestro casco histórico, pero siempre buscando la calidad». Barón ha dado la bienvenida además a los nuevos gestores del Centro de Visitantes Torcal Alto.

Ana Cebrián ha felicitado a todas las entidades distinguidas, tanto a las que renuevan la acreditación como a las que la reciben por primera vez, y ha agradecido el compromiso del sector, ya que el sello exige cumplir numerosos requisitos y mantener un proceso constante de evaluación. «Que hoy entreguemos certificaciones SICTED tanto a dependencias municipales como a empresas de fuera de esta casa significa que todos estamos trabajando en la misma línea para certificar la calidad turística de Antequera», ha afirmado la teniente de alcalde.

El proyecto SICTED está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y en Antequera se desarrolla bajo el liderazgo de la Diputación Provincial de Málaga, a través del destino «Caminito del Rey». Las empresas y entidades se adhieren de forma voluntaria y establecen acciones de mejora adaptadas a su actividad; posteriormente, técnicos de la Diputación evalúan el cumplimiento de los requisitos y la ejecución de las mejoras propuestas.

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Cada entidad distinguida ha recibido un diploma acreditativo, una placa y una pegatina con la marca «Compromiso de Calidad Turística», que deberán instalar en lugares visibles. Las acreditaciones entregadas tendrán validez hasta finales de 2027.