Vivienda
Fuengirola entrega 24 viviendas de alquiler asequible a menores de 35
La promoción de Carvajal, con una inversión de 3,8 millones de euros, estará ocupada a partir del próximo 1 de agosto
La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, entregaron ayer las 24 nuevas Viviendas de Apoyo Municipal promovidas en la calle Begoña, en Carvajal. Los pisos estarán disponibles a partir del próximo día 1 de agosto para familias menores de 35 años con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre.
La promoción funcionará en régimen de alquiler asequible temporal y ha supuesto una inversión de 3.868.581,94 euros, de los que el 28,86% procede de fondos europeos Next Generation.
Las obras comenzaron en noviembre de 2024, han durado 547 días y han sido ejecutadas por la empresa Glesa.
El edificio se levanta sobre una parcela municipal de 3.376,51 metros cuadrados. Cuenta con viviendas de dos dormitorios, dos baños y terraza, además de doce plazas de aparcamiento en el sótano.
La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha señalado que la actuación permitirá a 24 familias iniciar su proyecto de vida en la ciudad con un alquiler asumible. Con esta entrega, el Ayuntamiento suma 65 apartamentos de alquiler temporal asequible en lo que va de mandato y ya tramita otros 65 en Torreblanca.
Las personas interesadas en futuras promociones deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, trámite que puede realizarse en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo o en la sede electrónica municipal.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha protestado por no haber sido invitado a la inauguración pese a la aportación estatal a la financiación de las viviendas.
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