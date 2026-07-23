Miles de personas se unen en el Paseo Real de Antequera contra la violencia machista

El Paseo Real de Antequera acogió este miércoles 22 de julio una concentración de alrededor de 4.000 personas contra la violencia machista, convocada horas después del minuto de silencio guardado en la plaza de San Sebastián en memoria de María, la mujer asesinada el lunes 20 de julio.

El crimen que motivó ambas convocatorias costó la vida a una mujer de 30 años el lunes 20 de julio. El Ayuntamiento decretó dos días de luto oficial tras conocerse el suceso, medida que se ha mantenido vigente durante toda la jornada del miércoles.

Pleno Extraordinario y concentración institucional en la plaza de San Sebastián

Horas antes, el Ayuntamiento de Antequera guardó un minuto de silencio en la plaza de San Sebastián tras un Pleno Extraordinario. El alcalde, Manolo Barón, la portavoz del Partido Popular, Ana Cebrián, el portavoz del PSOE, José Luis Ruiz, y la portavoz de Izquierda Unida, Pilar Ruiz, leyeron una declaración institucional conjunta de condena por el asesinato de María.

La declaración calificó la violencia machista como una vulneración grave de los derechos humanos y trasladó el pésame a la familia de la víctima, especialmente a sus padres y a sus hijos.

«Ninguna palabra podrá reparar una pérdida tan cruel, pero sí queremos que sepan que toda Antequera camina a su lado y comparte su sufrimiento»

Concentración en Antequera. / Amanda Pinto

Tras el Pleno, Barón atendió a los medios y pidió a la ciudad responder desde la unidad, el rechazo y la condena. El alcalde calificó la violencia machista como una realidad patente que sufren fundamentalmente las mujeres y defendió la necesidad de recursos, educación y contundencia jurídica para erradicarla.

Barón mostró además su preocupación por la incidencia de estos crímenes en la provincia de Málaga y en el conjunto del país, con un llamamiento a no bajar la guardia. El alcalde puso el foco en los hijos de la víctima y ofreció la colaboración del Ayuntamiento, a través de las áreas municipales de Servicios Sociales e Infancia, para atender sus necesidades dentro de las competencias municipales.

A la concentración de la plaza de San Sebastián asistieron los tres portavoces municipales, el Equipo de Gobierno, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, los delegados territoriales Antonio García y Fernando Fernández, y el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas. También participaron representantes de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil.