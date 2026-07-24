Coín convocará 10 plazas de Policía Local: la oferta se publicará en septiembre

El Ayuntamiento de Coín convocará 10 nuevas plazas de Policía Local, la mayor oferta de empleo público anunciada hasta ahora para ampliar el cuerpo municipal de seguridad. La previsión es que la convocatoria se publique en septiembre y que las pruebas selectivas se celebren en torno al mes de diciembre.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha anunciado la aprobación de esta oferta de empleo público, que forma parte del proceso de renovación de los servicios municipales. «Estamos inmersos en la renovación de los servicios municipales y, por ello, en los próximos meses publicaremos la oferta de 10 plazas de Policía Local», ha señalado el regidor.

La mayor convocatoria de Policía Local realizada en Coín

Santos ha destacado que se trata de la mayor convocatoria de empleo público destinada a ampliar la plantilla de la Policía Local de Coín. Las ofertas anteriores contemplaban un número inferior de puestos.

La última convocatoria, realizada en 2022, incluyó cuatro plazas mediante turno libre, frente a las diez que el Ayuntamiento prevé sacar ahora.

Esta nueva oferta permitirá reforzar el cuerpo policial municipal y aumentar los recursos disponibles para atender las necesidades de seguridad ciudadana y los distintos servicios que presta la Policía Local.

La Policía Local de Coín cuenta actualmente con 32 agentes

La plantilla de la Policía Local de Coín está formada actualmente por 32 agentes, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

El alcalde ha comparado esta cifra con la de otros municipios cercanos. Alhaurín de la Torre cuenta con 27 agentes y Cártama dispone de 21, pese a que ambas localidades superan a Coín en población.

«Consideramos que Coín está por encima de la comparativa, aun siendo municipios que nos superan en población», ha afirmado Santos, quien ha defendido que la plantilla policial del municipio se encuentra actualmente bien dimensionada.

Fechas previstas para la convocatoria y los exámenes

El calendario anunciado por el Ayuntamiento contempla la publicación de la oferta de empleo público en septiembre. Posteriormente se desarrollará el procedimiento necesario para seleccionar a los aspirantes.

Los exámenes están previstos para alrededor del mes de diciembre. El objetivo municipal es que los diez nuevos agentes puedan incorporarse y comenzar a prestar servicio a lo largo de 2027.

Los detalles sobre los requisitos, el plazo para presentar solicitudes, el sistema de selección y las pruebas que deberán superar los aspirantes se conocerán cuando se publiquen oficialmente las bases de la convocatoria.