Inaugurada la nueva plaza de La Nogalera en Torremolinos: más sombra, vegetación y zonas de estancia

Cientos de vecinos se concentraron anoche en la plaza de La Nogalera para asistir a la inauguración de las obras de remodelación que cambia uno de los principales puntos de paso y encuentro del centro de Torremolinos. La actuación incorpora zonas de sombra, vegetación mediterránea, fuentes, espacios de estancia e iluminación, y mejoras de accesibilidad.

Margarita del Cid, Patricia Navarro y Javier Salas, en la inauguración. | L.O.

La obra ha alcanzado las calles Emilio Esteban y Antonio Girón y el tramo noreste de la calle Cauce. Su ubicación junto a la estación de Cercanías convierte la plaza en una de las primeras imágenes del municipio para quienes llegan en tren, pero además ha condicionado buena parte del proyecto.

Limitaciones de la nueva plaza de La Nogalera

La proximidad del túnel ferroviario ha limitado la plantación de árboles de gran porte y ha obligado a descartar estructuras pesadas. La solución elegida combina pérgolas ligeras y jardineras elevadas, con cimentaciones más pequeñas y superficiales. Se han conservado los árboles existentes, se han incorporado palmeras y se han plantado especies arbustivas mediterráneas de bajo consumo de agua.

El proyecto, firmado por las arquitectas malagueñas María Vargas García y Ana Baena Azuaga, del estudio Varba, busca convertir la plaza en algo más que un lugar de tránsito. Para ello, se han distribuido zonas de estancia, espacios accesibles, áreas de juego y elementos vinculados al agua y la iluminación.

Una fuente lineal aporta movimiento y sensación de frescor, mientras que una fuente seca permite el juego mediante chorros de agua y luz. Sin embargo, las limitaciones de carga sobre el dintel del paso ferroviario han impedido instalar la cortina de agua inicialmente prevista, de once metros de largo y siete de altura.

Nueva plaza de la Nogalera en Torremolinos, en imágenes / L.O.

Diseño inspirado en la playa

El diseño de la plaza se inspira en el rebalaje, de ahí los trazados curvos, las pérgolas, la vegetación, las fuentes y la iluminación nocturna. Durante el día, las estructuras generan sombra y delimitan zonas de descanso; por la noche, la luz modifica la imagen de la plaza.

La intervención incorpora iluminación LED regulable, fuentes con agua recirculada y materiales pensados para soportar un uso intensivo. La idea es que el nuevo espacio prolongue la actividad hacia los comercios, bares y restaurantes de los alrededores y reduzca su función como simple vía de paso.

La puesta de largo, anoche, reunió a cientos de vecinos y visitantes y estuvo acompañada por talleres infantiles, actuaciones musicales, un mercadillo, animación callejera y actividades en distintos puntos del centro. También hubo propuestas en la plaza Costa del Sol, la calle San Miguel, la avenida Palma de Mallorca y otras vías cercanas.

La inauguración fue presidida por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), la delegada de la Junta, Patricia Navarro, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas. La reforma forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Torremolinos, Paraíso Inteligente» y ha sido financiada con fondos europeos Next Generation.