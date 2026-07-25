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Seguridad

Alhaurín de la Torre licita equipamiento para la Policía Local: la actuación cuenta con un presupuesto de 62.700 euros

La renovación del equipamiento policial se divide en dos lotes, incluyendo protección balística y armamento

Sede de la Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre.

Sede de la Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. / L.O.

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Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación un contrato para renovar el equipamiento de la Policía Local. La actuación cuenta con un presupuesto de 62.700 euros, IVA incluido, y se extenderá a lo largo de los próximos cuatro años.

El suministro se divide en dos lotes. El primero incluye chalecos antibalas con protección balística y anticuchillo, además de fundas y accesorios. El segundo contempla armas reglamentarias, cargadores, fundas antihurto y otros elementos.

Todo el material deberá ser nuevo, homologado y adaptado a las necesidades de los agentes. Los chalecos tendrán que facilitar la movilidad, mientras que las armas deberán cumplir los requisitos técnicos y de seguridad.

Las compras se realizarán por precios unitarios y según las necesidades del servicio. La licitación también fija garantías, repuestos, servicio posventa y plazos de respuesta ante incidencias.

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La medida coincide con la convocatoria de 13 nuevas plazas. Otros ocho agentes realizan el curso previo a su incorporación.

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