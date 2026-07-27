Aprobadas las Distinciones Municipales Honoríficas que el Ayuntamiento de Antequera entregará con motivo del Día de la Ciudad

El Tribunal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Antequera se ha reunido en la mañana de hoy lunes 27 de julio para aprobar las Distinciones Municipales Honoríficas correspondientes al año 2026, que serán concedidas con motivo del Día de la Ciudad durante el acto institucional previsto para el próximo miércoles 16 de septiembre en la Real Colegiata de Santa María.

Dicho tribunal ha estado presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, contando con la participación de los concejales Elena Melero y Pilar Ruiz; el exalcalde Ricardo Millán, así como los exconcejales Juan Álvarez y Rafael Romero; y actuando como secretario Justo Muñoz.

En esta edición se han aprobado seis distinciones municipales honoríficas:

Hijo Predilecto de la ciudad

A Francisco de Paula Díaz Argüelles, funcionario de Administración Local con habilitación nacional y actual interventor general del Ayuntamiento de Antequera, institución a la que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional desde la responsabilidad, la independencia técnica y el rigor en el control y la fiscalización de la gestión económica y financiera municipal.

Durante años ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración y supervisión de presupuestos, cuentas generales, planes económico-financieros y grandes proyectos municipales, contribuyendo a consolidar una gestión económica basada en la estabilidad presupuestaria, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.

A su labor en la administración pública se une una intensa trayectoria de voluntariado y compromiso con el movimiento asociativo, especialmente en favor de las personas con discapacidad y de los colectivos más vulnerables. Ha colaborado durante décadas con entidades como CASIAC, la Asociación Malagueña de Espina Bífida y la Federación Andaluza de Espina Bífida, entre otras organizaciones sociales y educativas.

En reconocimiento a esta dedicación altruista, el Ayuntamiento de Antequera le concedió en el año 2021 el XII Premio a la Solidaridad, destacando su permanente vocación de servicio a la comunidad y su capacidad para compatibilizar una responsabilidad profesional de máxima exigencia con una extraordinaria implicación social.

Hijo adoptivo de la ciudad

A Leonardo García Sanjuán, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla y uno de los arqueólogos españoles de mayor prestigio internacional en el estudio del megalitismo, la Prehistoria Reciente y la arqueología del paisaje.

Su vinculación con el Sitio de los Dólmenes de Antequera se remonta a comienzos del presente siglo y ha resultado fundamental para renovar el conocimiento científico sobre Menga, Viera, El Romeral y el paisaje que los rodea. Sus investigaciones han permitido interpretar los monumentos no como construcciones aisladas, sino como elementos integrantes de un gran paisaje ritual y simbólico.

Fue uno de los responsables científicos del proyecto MEGA, promovido por la Universidad de Sevilla, y coordinó los estudios derivados de la excavación arqueológica desarrollada en el dolmen de Menga en 2005. Estas investigaciones permitieron profundizar en su secuencia constructiva, su cronología, los materiales arqueológicos encontrados y los diferentes usos e interpretaciones del monumento a lo largo de casi seis mil años.

Su trabajo reforzó científicamente la relación de Menga con la Peña de los Enamorados y de El Romeral con la sierra de El Torcal, aportando algunos de los principales argumentos que sustentaron la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2016.

La trayectoria de Leonardo García Sanjuán ha contribuido decisivamente a consolidar el prestigio científico internacional de los Dólmenes de Antequera y a convertirlos en una referencia mundial para el estudio del megalitismo y de las primeras sociedades monumentales de Europa.

Institución predilecta de la ciudad

A la Fundación Prolibertas, entidad de acción social promovida por la Orden de la Santísima Trinidad y constituida en Antequera el 26 de junio de 2001, que celebra en este año 2026 el vigesimoquinto aniversario de su creación.

La Fundación nació con el objetivo de luchar contra la marginación y la exclusión social de las personas más vulnerables, dando continuidad al carisma trinitario de defensa de la libertad y la dignidad humana. Antequera fue elegida como sede social y dirección general de la entidad, aprovechando la presencia histórica de la comunidad trinitaria y las instalaciones del convento de la Trinidad.

Desde su sede nacional, ubicada en la calle Cruz Blanca, Prolibertas desarrolla programas dirigidos a personas privadas de libertad y exreclusas, personas migrantes, personas sin hogar, mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes en riesgo de exclusión y colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo.

Recursos pioneros como las casas de acogida Juan de Mata y Juan Gil fueron el germen de una red que posteriormente se extendió a diferentes ciudades españolas. Su actividad comprende la acogida residencial, la intervención social, la orientación jurídica, la formación profesional, la inserción laboral, el apoyo psicológico, la mediación intercultural y la cooperación internacional.

Durante estos 25 años, la Fundación Prolibertas ha mantenido a Antequera como el corazón de una labor basada en el acompañamiento individualizado, la autonomía personal y la integración social y laboral de miles de personas.

Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas

A Ángel Calle Matas, pintor antequerano nacido en 1935 y uno de los principales referentes del panorama artístico contemporáneo de la ciudad y de la provincia de Málaga.

En 1963 se trasladó a Madrid para ampliar su formación artística en el Centro Politécnico Superior de Fomento de las Artes y de la Estética, donde cursó estudios de Arquitectura Interior e Historia del Arte. Aunque desarrolló su actividad profesional en distintos ámbitos, nunca abandonó su vocación artística, dedicando progresivamente una parte cada vez mayor de su vida a la pintura.

Su obra figurativa se caracteriza por el dominio del dibujo, la cuidada composición, la sensibilidad en el tratamiento de la luz y el color y una permanente vinculación con el patrimonio monumental, las tradiciones, la religiosidad popular y el paisaje urbano de Antequera.

A lo largo de más de seis décadas ha realizado numerosos carteles y obras institucionales, entre los que destacan el Cartel Oficial de la Semana Santa de Antequera de 2024 y el cartel anunciador de la Real Feria de Agosto de Antequera de 2026.

Académico de Honor de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, Ángel Calle Matas ha contribuido de manera decisiva a configurar y difundir el imaginario cultural, patrimonial y religioso de la ciudad a través de una pintura de gran calidad técnica y sensibilidad estética.

Medallas de plata de la Jarra de Azucenas

A Adolfo Ferrín Sánchez, historiador del arte, galerista, coleccionista y mecenas cuya colaboración con Antequera ha enriquecido extraordinariamente los fondos artísticos municipales.

Natural de Córdoba y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, cuenta además con una amplia formación universitaria en materias como Geografía e Historia, Filosofía, Sociología y Ciencias Políticas y Derecho. Ha desarrollado su actividad profesional como director de la Galería de Arte Atalaya, ubicada en Palma de Mallorca, además de realizar labores de comisariado de exposiciones.

Su actividad como coleccionista se ha centrado especialmente en la obra de antiguos maestros de la pintura europea, con una atención preferente a la escuela española y a los artistas de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Su generosidad y compromiso con Antequera se han plasmado en la cesión gratuita al Museo de la Ciudad de más de 50 obras de su colección artística, un fondo que continúa incrementándose y en el que figuran trabajos atribuidos a autores como Murillo, Velázquez, Goya, Zurbarán o el antequerano Juan de Pareja.

Esta aportación ha elevado significativamente el nivel de la colección municipal y ha contribuido a convertir la pinacoteca de Antequera en una de las más destacadas del panorama artístico andaluz y nacional.

También a Panaderías & Pastelerías Santiago, empresa familiar profundamente arraigada en Antequera y convertida en una de las principales referencias locales de la panadería, la pastelería artesanal y la hostelería.

Sus orígenes se encuentran en el pequeño obrador abierto por José Granados Reyes y su esposa, Inmaculada Delgado, en la calle Era de San Roque. José Granados había comenzado a trabajar como aprendiz de panadero con apenas 13 años, formándose posteriormente junto a algunos de los profesionales más reconocidos de los obradores tradicionales antequeranos.

Los primeros años estuvieron marcados por el esfuerzo familiar: mientras José elaboraba y repartía personalmente el pan, su esposa preparaba magdalenas, roscos, bollos de aceite, bizcochos y otros dulces tradicionales, además de atender el establecimiento.

La empresa fue creciendo progresivamente mediante una apuesta constante por la calidad artesanal, la cercanía con el cliente, la reinversión y la apertura de nuevos establecimientos. En 1996 inauguró su primera tienda propia en la calle Juan Casco, iniciando un modelo que combinaba panadería, pastelería y, posteriormente, cafetería.

Panaderías & Pastelerías Santiago ha llegado a disponer de una amplia red de establecimientos distribuidos por Antequera y genera actualmente más de 80 empleos directos. Su catálogo conserva productos estrechamente vinculados a la tradición gastronómica local, como el mollete de Antequera, el bienmesabe, los pestiños, los roscos, las magdalenas y diferentes variedades de pan y bollería artesanal.

Su trayectoria representa un ejemplo de emprendimiento, creación de empleo, continuidad familiar y defensa de la tradición panadera antequerana, manteniendo como señas de identidad la calidad del producto, la elaboración artesanal y el trato cercano al cliente.

Las seis distinciones municipales honoríficas aprobadas reconocen el servicio público, la excelencia profesional y científica, la creación artística, el compromiso social, el mecenazgo cultural y la trayectoria empresarial de personas y entidades que han contribuido de manera destacada al progreso, el prestigio, el patrimonio y la identidad de Antequera.

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La ceremonia oficial de entrega tendrá lugar el próximo miércoles 16 de septiembre en la Real Colegiata de Santa María, dentro del acto institucional conmemorativo del Día de la Ciudad.