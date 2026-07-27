Archidona volverá a celebrar su tradicional gala contra el cáncer

El alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla, junto a José Antonio Pérez, presidente de la asociación Archidona Actúa, ha presentado la XVI Gala Playback contra el Cáncer, que se celebrará el próximo 31 de julio en el recinto ferial de Archidona.

La presente edición contará con un total de 35 actuaciones inscritas, cifra que supera la participación registrada en el ejercicio anterior.

Por su parte, el portavoz de la organización, José Antonio Pérez, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por la colaboración prestada en la cesión de instalaciones y logística. Pérez ha destacado que el evento alcanza su décimo sexta edición manteniendo el precio de la entrada en 5 euros. De igual forma ha recordado que la recaudación será destinada un año más a la investigación en la lucha contra el cáncer.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en el Estanco Mariola, la Floristería Amapola, Zapatos Loli Aparicio y la Churrería de Rosi, así como en la taquilla del recinto ferial el mismo día del evento.

La gala, que se ha convertido en una cita indispensable en la agenda de Archidona, contará con la participación de numerosos ‘artistas’ locales que, con simpatía y originalidad, subirán al escenario para amenizar la velada.

La actividad no solo ofrece una noche de entretenimiento, sino que también representa un acto de solidaridad y apoyo a la investigación y a los pacientes que más lo necesitan.