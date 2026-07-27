El Caminito del Rey estrena un canal de WhatsApp para avisar de cierres, horarios y entradas

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha un canal oficial de WhatsApp de El Caminito del Rey para informar directamente a los usuarios sobre cierres, modificaciones de horarios, venta de entradas y otras novedades relacionadas con este espacio natural.

El servicio pretende facilitar información de última hora a quienes tengan previsto recorrer el sendero situado entre los municipios de Ardales, Álora y Antequera. La herramienta será gratuita y permitirá recibir las comunicaciones difundidas por la institución provincial de una manera rápida y directa.

Avisos por calor, viento o fuertes lluvias

Uno de los principales objetivos del canal será comunicar posibles cierres temporales o cambios en los horarios por motivos meteorológicos. Las condiciones de seguridad pueden obligar a suspender o modificar la actividad cuando se registran episodios de calor extremo, viento intenso o fuertes precipitaciones.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, ha señalado que estas alertas ayudarán a los visitantes a comprobar el estado del recorrido antes de desplazarse hasta la zona.

Cómo acceder al canal de WhatsApp del Caminito del Rey

Las personas interesadas pueden incorporarse al nuevo servicio mediante el enlace oficial habilitado por la Diputación de Málaga. Una vez dentro del canal, podrán consultar las comunicaciones publicadas sobre el funcionamiento del enclave.

Ortega ha animado a suscribirse especialmente a quienes ya hayan comprado una entrada o estén organizando próximamente una visita, ya que las posibles incidencias pueden producir cambios en las condiciones de acceso.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el puente colgante del Caminito del Rey, en Ardales (Málaga) / Álex Zea

Información sobre entradas y novedades

Además de los avisos relacionados con el tiempo, el canal difundirá información sobre la venta y disponibilidad de entradas para El Caminito del Rey, uno de los espacios turísticos más demandados de la provincia de Málaga.

También se comunicarán otras novedades de interés para que los visitantes puedan organizar su experiencia con información actualizada antes de emprender el viaje o desplazarse hasta los accesos del recorrido.

Un nuevo servicio directo para los visitantes

La Diputación considera que el canal de WhatsApp complementará las vías de comunicación que ya utiliza El Caminito del Rey. El objetivo es establecer un contacto más inmediato con los usuarios sin sustituir a la página web ni a los perfiles oficiales en redes sociales.

El nuevo servicio ha sido impulsado por el Área de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la institución provincial y se presenta como una herramienta de información práctica y de servicio público.

Una imagen del Caminito del Rey, que saca a la la venta las entradada para el segundo semestre de 2026. / La Opinión

Más de 154.800 seguidores en redes sociales

El Caminito del Rey reúne actualmente a más de 154.800 seguidores en sus diferentes perfiles oficiales. Facebook es la plataforma con una comunidad más numerosa, con 73.536 seguidores, seguida de Instagram, donde alcanza los 65.600.

El enclave cuenta además con 8.940 seguidores en Telegram, 4.599 en X y 2.226 en TikTok. El canal de WhatsApp se incorpora ahora a este ecosistema digital para reforzar la comunicación ante posibles incidencias y novedades.

Consultar el estado del recorrido antes de viajar

La apertura del canal adquiere especial importancia en los periodos en los que las condiciones meteorológicas pueden alterar el funcionamiento del sendero. Recientemente, las altas temperaturas han motivado cambios en la actividad, mientras que en otras ocasiones el viento y la lluvia han obligado a adoptar medidas preventivas.

La recomendación para quienes tengan previsto visitar El Caminito del Rey es consultar las comunicaciones oficiales antes del desplazamiento, especialmente durante jornadas con avisos meteorológicos o condiciones adversas.