La Junta invierte 1,46 millones en cuatro cauces dañados por las lluvias en Tolox

La Junta de Andalucía ejecuta en Tolox obras de emergencia por valor de 1,46 millones de euros para reparar los daños causados por las DANAS de noviembre y diciembre de 2025 y por el tren de borrascas de febrero de 2026. Los trabajos se desarrollan en 13 tramos de los ríos Caballos, Horcajos y Grande y del arroyo Los Valles, donde las lluvias provocaron desperfectos en cauces, márgenes, caminos e infraestructuras.

Actuaciones en cuatro cauces de Tolox

En el río Caballos, las actuaciones incluyen la reparación de escolleras, viales y colectores, la reconstrucción de badenes y la protección de las márgenes. También se retiran áridos, vegetación y materiales arrastrados por las avenidas para recuperar la capacidad hidráulica del cauce y facilitar la evacuación del agua durante futuros episodios de lluvias intensas.

Las obras en el río Horcajos se centran en reparar la cimentación de un puente, muros de contención y escolleras, además de limpiar el cauce, reponer colectores y consolidar las zonas dañadas. En el arroyo Los Valles se eliminan obstáculos, se estabilizan las márgenes y se recupera la franja de servidumbre afectada por los temporales.

En el río Grande, las obras contemplan la recuperación del cauce y de un vial, la colocación de escolleras, la reconstrucción de la geomorfología fluvial y la retirada de vegetación y restos acumulados. Las intervenciones buscan restablecer las condiciones anteriores a las crecidas y reducir el riesgo de nuevos daños sobre caminos, fincas e infraestructuras próximas.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó las obras junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández. Navarro señaló que la conservación de ríos y arroyos se ha convertido en una actuación preventiva ante la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Las obras de Tolox forman parte del lote 4 de la primera fase del plan de emergencia, que también incluye intervenciones en Guaro. El contrato fue adjudicado por 2.421.837,26 euros a la empresa Verosa mediante el procedimiento de emergencia. En toda la provincia, la Junta ha licitado 13 lotes, divididos en dos fases, por un importe global de 35,3 millones de euros.

Actuaciones en 38 municipios de Málaga

Este programa permitirá actuar en los cauces de 38 municipios malagueños para restaurar su capacidad hidráulica y reparar las infraestructuras dañadas por las lluvias de finales de 2025 y comienzos de 2026. La Junta sostiene que estos trabajos extraordinarios se suman al mantenimiento ordinario que se realiza cada año y no lo sustituyen.

Desde 2019, la Administración autonómica cifra en 85,8 millones de euros la inversión destinada a la conservación, mantenimiento y restauración de cauces en Málaga. De ese total, 30,6 millones corresponden al programa ordinario desarrollado entre 2019 y 2025, mientras que otros 12,5 millones se emplearon tras las DANAS de 2024 y marzo de 2025.

A esta inversión se añaden los 35,3 millones movilizados para reparar los daños de los últimos temporales y otros 7,4 millones previstos este año para actuaciones de restauración hidrológico-forestal en las cuencas del Guadalhorce y la Axarquía. La Junta asegura que el gasto en cauces se ha multiplicado por diez respecto al periodo 2015-2018.

La intervención en Tolox tiene también una especial incidencia sobre la actividad agrícola y las comunicaciones de la Sierra de las Nieves y el entorno del Valle del Guadalhorce. La recuperación de los cauces pretende proteger explotaciones, carreteras y servicios básicos, además de mejorar la seguridad de los vecinos ante avenidas e inundaciones.