Hallan restos humanos en el camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de restos humanos junto a un camino del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre. Según han informado fuentes del instituto armado, los restos parciales de un cuerpo han sido localizados esta mañana en el acceso a las canteras del municipio, situadas en las faldas de la Sierra de Mijas. En el lugar se han presentado inicialmente agentes del puesto de Alhaurín de la Torre, que tras comprobar la naturaleza del hallazgo han activado el protocolo judicial y han solicitado la presencia de sus compañeros del Servicio de Criminalística (SECRIM) para intentar localizar indicios que aporten luz a la investigación.

De momento no ha trascendido si dichos restos corresponden a un hombre o a una mujer. Tras el levantamiento de los restos, estos ha sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses tratarán de determinar la identidad de la persona fallecida y las circunstancias de la muerte.

Julio negro

De tratarse de una muerte violenta, sería la sexta que trasciende en la provincia de Málaga sólo en el mes de julio. Las cinco anteriores fueron todas mujeres, cuatro de ellas vinculadas a crímenes machistas en Rincón de la Victoria, Mijas y Antequera. El último asesinato, la semana pasada en Benahavís, se le atribuye inicialmente a un conocido de la víctima que hasta ahora no ha sido localizado.