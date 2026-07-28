El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en El Borge

El Plan Infoca, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ha dado por extinguido esta tarde el incendio forestal declarado este martes en el paraje de La Alquería, en el municipio malagueño de El Borge.

Según ha informado a través de sus redes sociales, el fuego ha quedado extinguido a las 19.25 horas, después de originarse en torno a las 13.00 horas. Durante las labores de extinción han intervenido medios aéreos y terrestres. En concreto, se han desplegado un helicóptero ligero, un helicóptero pesado, dos aviones de carga en tierra y un total de 32 efectivos sobre el terreno.

Controlado el incendio en Casabermeja

Otro punto en el que los bomberos forestales han estado actuando este martes es Casabermeja, que se declaró a las 13.35 horas en el paraje Los Portales.

El fuego se daba por controlado a las 19.00 horas, tras el trabajo de más de 60 bomberos en tierra, con tres autobombas, y el apoyo fundamental de siete medios aéreos: tres helicópteros (uno pesado, otro semipesado y otro ligero) y cuatro aviones. Infoca ha informado que aún permanecerán en las labores de "liquidación y remate" hasta 40 efectivos trabajando en el terreno.

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El Infoca ha agradecido la colaboración prestaba por los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y por el Ayuntamiento de Casabermeja, que ha facilitado la carga de agua en la piscina municipal.