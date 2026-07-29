Casi 50 restaurantes se suman a la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo Toro 2026 en Málaga

El Tomate Huevo Toro volverá a conquistar este verano las mesas de Málaga. Cerca de 50 restaurantes participarán en una nueva edición de la ruta gastronómica dedicada a uno de los productos más reconocibles de la huerta del Guadalhorce, con platos que combinarán tradición, creatividad y cocina de proximidad.

La Ruta Gastronómica del Tomate Huevo Toro 2026 se desarrollará entre el 31 de julio y el 31 de agosto en restaurantes repartidos por toda la provincia. La iniciativa ha sido presentada en El Pimpi, donde varios de los establecimientos participantes avanzaron algunas de las elaboraciones que incorporarán a sus cartas durante el mes de agosto.

El protagonista será, una vez más, el Tomate Huevo Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, una variedad de temporada apreciada por su aroma, su sabor, su textura y su intenso color. La campaña busca acercar este producto al consumidor y poner en valor el trabajo de los agricultores que mantienen un cultivo especialmente delicado y muy condicionado por las temperaturas.

La ruta llegará este año a 19 municipios malagueños: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almayate, Álora, Antequera, Archidona, Benalmádena, Caleta de Vélez, Cártama, Churriana, Coín, Fuengirola, Málaga capital, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Valle de Abdalajís.

El tomate Huevo de Toro es muy apreciado por su sabor y textura. / L. O.

Del carpaccio al gazpacho transparente

Durante la presentación se mostraron algunas de las propuestas que podrán degustarse a lo largo de la ruta. Entre ellas figuran el Huevo Toro en conserva con crema de puerros asados, hueva de maruca, albahaca y almendra frita, elaborado por El Pimpi, y el carpaccio de Tomate Huevo Toro del restaurante Delicioso, en Alhaurín el Grande.

También se presentaron la gilda de Tomate Huevo Toro de la Escuela de Hostelería La Fábrica de Antequera; la propuesta denominada Ósmosis, del restaurante Arxiduna de Archidona; el Tomate Huevo Toro braseado de El Patio Gastrobar de Coín; y el gazpacho transparente del restaurante Cantueso de Periana.

La oferta se completa con el encurtido de Tomate Huevo Toro del Hotel Cortijo del Arte de Pizarra y el pisto serrano con tomate frito de Huevo Toro casero de El Rincón de Nacho, en Torremolinos.

Algunas de las creaciones realizadas con tomate Huevo de Toro y que se podrán degustar en la ruta gastronómica. / L. O.

Una ruta por la provincia

Málaga capital concentra una parte importante de los establecimientos participantes, con restaurantes como Bodega El Pimpi, Araboka, El Café de Chinitas, El Trillo, Lo Güeno o Taró. La ruta también contará con una amplia presencia en municipios del Valle del Guadalhorce, especialmente en Coín y Alhaurín el Grande.

La programación gastronómica se completará con otras actividades dedicadas a este producto. Entre ellas destaca la Verbena del Tomate Huevo Toro, prevista para los días 13 y 14 de agosto en Coín.

La campaña está promovida por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, con el respaldo de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

La ruta pretende unir agricultura, restauración y turismo en torno a uno de los sabores más representativos del verano malagueño, al tiempo que invita a vecinos y visitantes a recorrer la provincia a través de sus restaurantes.