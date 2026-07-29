Buscan a un motorista que ha arrollado en Mijas a un agente de Tráfico que le seguía por adelantar con línea continua en la A-7053

La Guardia Civil busca a un motorista que se ha dado a la fuga tras presuntamente arrollar en Mijas a un agente de la Agrupación de Tráfico que le seguía por una infracción cometida minutos antes en la carretera A-7053. Según fuentes del instituto armado, el atropello se ha producido en la entrada del municipio, donde el infractor se ha caído de la moto y al volver a reanudar la marcha ha acelerado para evitar que los agentes lo interceptaran. El funcionario ha sufrido lesiones leves en una mano y en un hombro.

Los hechos han tenido lugar sobre las 9.30 horas en la A-7053 dirección Mijas, donde una patrulla de Tráfico que desarrollaba su trabajo en coche ha presenciado que un motorista que circulaba en una Yamaha TMAX 500 ha rebasado la línea continua para adelantar a otro vehículo. Al acercarse al infractor y activar los indicativos para darle el alto, este ha ignorado la orden y ha continuado la marcha a gran velocidad hacia el pueblo con la intención de dejar atrás sin éxito a los agentes, que durante el seguimiento han consultado por medios telemáticos la propiedad de la moto a través de la matrícula.

Identificado plenamente

Siempre según la versión de la Guardia Civil, al llegar a la zona urbana, el motorista ha sufrido una caída fortuita en una rotonda, momento en el que los guardias han aprovechado para bajar del vehículo oficial para interceptarlo. Sin embargo, el hombre ha conseguido levantar la moto con gran rapidez y reanudar la marcha con un brusco acelerón con el que ha arrollado a uno de los agentes y darse a la fuga. Las fuentes han precisado que los funcionarios han identificado plenamente al infractor como el propietario del vehículo, cuya foto figuraba en la base de datos consultada durante el seguimiento.