Sucesos
Buscan a un motorista que ha arrollado en Mijas a un agente de Tráfico que le seguía por adelantar con línea continua en la A-7053
El infractor, que está identificado, se ha caído durante la fuga en una rotonda y se ha llevado por delante a un guardia civil al conseguir reanudar la marcha
La Guardia Civil busca a un motorista que se ha dado a la fuga tras presuntamente arrollar en Mijas a un agente de la Agrupación de Tráfico que le seguía por una infracción cometida minutos antes en la carretera A-7053. Según fuentes del instituto armado, el atropello se ha producido en la entrada del municipio, donde el infractor se ha caído de la moto y al volver a reanudar la marcha ha acelerado para evitar que los agentes lo interceptaran. El funcionario ha sufrido lesiones leves en una mano y en un hombro.
Los hechos han tenido lugar sobre las 9.30 horas en la A-7053 dirección Mijas, donde una patrulla de Tráfico que desarrollaba su trabajo en coche ha presenciado que un motorista que circulaba en una Yamaha TMAX 500 ha rebasado la línea continua para adelantar a otro vehículo. Al acercarse al infractor y activar los indicativos para darle el alto, este ha ignorado la orden y ha continuado la marcha a gran velocidad hacia el pueblo con la intención de dejar atrás sin éxito a los agentes, que durante el seguimiento han consultado por medios telemáticos la propiedad de la moto a través de la matrícula.
Identificado plenamente
Siempre según la versión de la Guardia Civil, al llegar a la zona urbana, el motorista ha sufrido una caída fortuita en una rotonda, momento en el que los guardias han aprovechado para bajar del vehículo oficial para interceptarlo. Sin embargo, el hombre ha conseguido levantar la moto con gran rapidez y reanudar la marcha con un brusco acelerón con el que ha arrollado a uno de los agentes y darse a la fuga. Las fuentes han precisado que los funcionarios han identificado plenamente al infractor como el propietario del vehículo, cuya foto figuraba en la base de datos consultada durante el seguimiento.
- El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche
- Málaga se queda sin comprador para el último gran solar hotelero de La Térmica, valorado en más de 40 millones
- El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua
- Adelante Andalucía consolida su confianza y arrebata la segunda plaza a PSOE y a Vox en el barómetro del CIS andaluz, aunque no al PP de Moreno
- Málaga lanza su mayor operación de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero
- ¿Por qué Willy Hernangómez ficha solo un año por el Unicaja?
- McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
- Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña