Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hallazgo de un cadáver en AlhaurínTiroteo en un chiringuito de EsteponaZonas afectada por incendiosObras en el interior de la Catedral de MálagaPlaza Mayor abre hasta medianocheAbandono de la plaza de El EjidoNueva portada de la Feria del CentroEl enorme potencial de Amine Noua
instagramlinkedin

Sucesos

Investigan al responsable de un criadero ilegal de gallos en Alhaurín el Grande

La inspección del Seprona reveló que las instalaciones eran muy precarias y que algunas de las aves presentabas lesiones compatibles con peleas y de maltrato

Un momento de la inspección del criadero desmantelado en Alhaurín el Grande.

Un momento de la inspección del criadero desmantelado en Alhaurín el Grande.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

La Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande 26 gallos de pelea en un criadero ilegal que presentaba "malas condiciones higiénico-sanitarias". Según el instituto armado, el responsable de las instalaciones ha sido investigado por un delito relativo a la protección de los animales, ya que algunas de las aves presentaban diversos indicios de maltrato animal y lesiones de combates ilegales.

Crestas cortadas

La actuación se produjo tras recibir los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de Coín informaciones que apuntaban a la existencia de un criadero clandestino de gallos y gallinas en el municipio alhaurino. Una vez localizadas las instalaciones, los guardias confirmaron que las mismas no reunían las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de los animales y que algunos ejemplares presentaban lesiones compatibles con peleas y mutilaciones en las crestas, "ambas prácticas prohibidas por la normativa vigente en materia de protección animal".

Noticias relacionadas y más

Finalizada la inspección, los agentes intervinieron un total de 26 aves y formalizaron la investigación sobre el responsable de las instalaciones, ha informado este miércoles la Comandancia de Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche
  2. Málaga se queda sin comprador para el último gran solar hotelero de La Térmica, valorado en más de 40 millones
  3. El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua
  4. Adelante Andalucía consolida su confianza y arrebata la segunda plaza a PSOE y a Vox en el barómetro del CIS andaluz, aunque no al PP de Moreno
  5. Málaga lanza su mayor operación de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero
  6. ¿Por qué Willy Hernangómez ficha solo un año por el Unicaja?
  7. Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña
  8. Willy Hernangómez y Txus Vidorreta vuelven a unir sus caminos en el Unicaja tras la gloria con España

Investigan al responsable de un criadero ilegal de gallos en Alhaurín el Grande

Investigan al responsable de un criadero ilegal de gallos en Alhaurín el Grande

Arabia Saudí y EEUU atacan a milicias proiraníes de Irak y elevan la amenaza de una guerra regional

Arabia Saudí y EEUU atacan a milicias proiraníes de Irak y elevan la amenaza de una guerra regional

María del Mar Navarrete, nueva capitana marítima de Málaga tras la jubilación de Francisco Hoya

María del Mar Navarrete, nueva capitana marítima de Málaga tras la jubilación de Francisco Hoya

La Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro da el pistoletazo de salida

La Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro da el pistoletazo de salida

Renfe aumentará frecuencias durante la Feria de Málaga: más de 59.300 plazas adicionales y 1.214 trenes de Cercanías

Renfe aumentará frecuencias durante la Feria de Málaga: más de 59.300 plazas adicionales y 1.214 trenes de Cercanías

Ni infección de orina ni problema ginecológico: estos son los síntomas que pueden alertar de un cáncer de vejiga

Ni infección de orina ni problema ginecológico: estos son los síntomas que pueden alertar de un cáncer de vejiga

El PSOE pide explicaciones por la compra de un ático en Chamberí como oficina para Ayuso

El PSOE pide explicaciones por la compra de un ático en Chamberí como oficina para Ayuso

Madrid garantiza veterinario gratis a perros, gatos y otras mascotas afectadas por los incendios

Tracking Pixel Contents