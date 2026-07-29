Investigan al responsable de un criadero ilegal de gallos en Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande 26 gallos de pelea en un criadero ilegal que presentaba "malas condiciones higiénico-sanitarias". Según el instituto armado, el responsable de las instalaciones ha sido investigado por un delito relativo a la protección de los animales, ya que algunas de las aves presentaban diversos indicios de maltrato animal y lesiones de combates ilegales.

Crestas cortadas

La actuación se produjo tras recibir los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de Coín informaciones que apuntaban a la existencia de un criadero clandestino de gallos y gallinas en el municipio alhaurino. Una vez localizadas las instalaciones, los guardias confirmaron que las mismas no reunían las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de los animales y que algunos ejemplares presentaban lesiones compatibles con peleas y mutilaciones en las crestas, "ambas prácticas prohibidas por la normativa vigente en materia de protección animal".

Finalizada la inspección, los agentes intervinieron un total de 26 aves y formalizaron la investigación sobre el responsable de las instalaciones, ha informado este miércoles la Comandancia de Málaga.