Sucesos
Investigan al responsable de un criadero ilegal de gallos en Alhaurín el Grande
La inspección del Seprona reveló que las instalaciones eran muy precarias y que algunas de las aves presentabas lesiones compatibles con peleas y de maltrato
La Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande 26 gallos de pelea en un criadero ilegal que presentaba "malas condiciones higiénico-sanitarias". Según el instituto armado, el responsable de las instalaciones ha sido investigado por un delito relativo a la protección de los animales, ya que algunas de las aves presentaban diversos indicios de maltrato animal y lesiones de combates ilegales.
Crestas cortadas
La actuación se produjo tras recibir los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de Coín informaciones que apuntaban a la existencia de un criadero clandestino de gallos y gallinas en el municipio alhaurino. Una vez localizadas las instalaciones, los guardias confirmaron que las mismas no reunían las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de los animales y que algunos ejemplares presentaban lesiones compatibles con peleas y mutilaciones en las crestas, "ambas prácticas prohibidas por la normativa vigente en materia de protección animal".
Finalizada la inspección, los agentes intervinieron un total de 26 aves y formalizaron la investigación sobre el responsable de las instalaciones, ha informado este miércoles la Comandancia de Málaga.
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