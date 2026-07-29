Juan Magán encabeza los conciertos de la Real Feria de Agosto de Antequera

Antequera presentó este miércoles la programación de conciertos gratuitos de la Real Feria de Agosto 2026, que se celebrará del 19 al 23 de agosto en el recinto ferial y el Paseo Real. Juan Magán encabezará el cartel el sábado 22, junto a Decai, No Me Pises Que Llevo Chanclas, El Duende Callejero, Raya Real, Falete y Joana Jiménez. El alcalde, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Fiestas Mayores, Elena Melero, presentaron la programación, de acceso libre y gratuito.

El programa arrancará el miércoles 19 de agosto con Decai, grupo inmerso en la gira de su vigésimo aniversario dentro del flamenco pop, con concierto en el recinto ferial a partir de las 00:00 horas. Al día siguiente, jueves 20, actuará en el mismo horario y escenario No Me Pises Que Llevo Chanclas, con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones de público.

El viernes 21 reunirá una doble propuesta. Por la tarde, Raya Real actuará en el Paseo Real, dentro de la Feria de Día, con un repertorio de sevillanas, rumbas y versiones pensadas para el ambiente festivo. Ya de noche, el testigo pasa al recinto ferial, donde El Duende Callejero llevará su propuesta de flamenco fresco y contemporáneo, con inicio previsto a las 00:00 horas.

El sábado 22 de agosto llegará el nombre de mayor proyección de la programación: Juan Magán, artista de alcance internacional y autor de numerosos éxitos populares, subirá al escenario del recinto ferial a las 00:00 horas en una de las citas más esperadas de esta edición.

La Feria se cerrará el domingo 23 con Falete y Joana Jiménez, que ofrecerán un espectáculo de copla y flamenco en el recinto ferial. A diferencia del resto de jornadas, este concierto no comenzará a medianoche en punto, sino una vez finalice el tradicional castillo de fuegos artificiales de clausura de la Feria.